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İzmir'de şaşkına çeviren kaza! Merdivenlere düştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de şaşkına çeviren kaza! Merdivenlere düştü

İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki otomobile çarptı, otomobiller çarpmanın etkisiyle merdivenlere düştü.

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Kılıç Reis Mahallesi 249. Sokak'ta A.T. (31) yönetimindeki 35 UGD 96 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 KHJ 646 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de yol kenarındaki merdivenlere düştü.

Yaralananın olmadığı kaza sonrası A.T. polis merkezine götürüldü.

A.T'nin ifadesinde, agresif hareketler yapan motosikletlinin kendisine sağa çekmesini işaret etmesi üzerine korktuğunu, kazanın ondan kaçarken meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Sürücünün 2,68 promil alkollü olduğu belirtildi.

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