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Gazze'de can kaybı 42 bin 344'e yükseldi

Gazze'de can kaybı 42 bin 344'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 55 kişi artarak 42 bin 344'e yükseldi.

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İsrail ordusu 'savaş durumu alarmı' ilan etti. İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 375 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 55 Filistinlinin öldüğü, 329 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 42 bin 344'e, yaralananların sayısının da 99 bin 13'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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