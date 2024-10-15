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Çin hükümetinden ultra zenginler için yeni adım

Çin hükümetinden ultra zenginler için yeni adım

Çin hükümeti tarafından denizaşırı yatırımları için ultra zenginlerden vergi alınması yolunda harekete geçileceği iddia ediliyor.

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Bloomberg’in konuya yakın kişilere dayandırdığı haberine göre, Çin, ülkenin ultra zenginlerinin denizaşırı yatırım kazançları için uzun zamandır göz ardı edilen bir vergi uygulamaya başladı.

Bu hareket, arazi satışlarının düşmesi ve büyümenin yavaşlaması nedeniyle hükümetin gelir kaynaklarını genişletme konusunda artan aciliyetini vurguluyor. Ayrıca, dünyanın ikinci büyük ekonomisinde servetin daha eşit bir şekilde dağıtılması için Başkan Şi Çinping'in "ortak refah" kampanyasıyla da örtüşüyor.

Haber kaynakları, temasa geçilen kişilerin yatırım kazançları üzerinden yüzde 20'ye varan vergilerle karşı karşıya olduğunu ve bazılarının da gecikmiş ödemeler nedeniyle cezalara tabi olduğunu söyledi ve nihai tutarın pazarlığa açık olduğunu ekledi.
Çin'in vergi hamlesi ayrıca, vergi kaçakçılığını önlemeyi amaçlayan küresel bir bilgi paylaşım sistemi olan Ortak Raporlama Standart'ının 2018'deki uygulamasını da takip ediyor

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