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Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı! 450 bin lirasını kaptırdı

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı! 450 bin lirasını kaptırdı

Sunucu Cansu Canan Özgen, banka numaralarına benzeyen bir hattan aranarak dolandırıldı. Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi, Özgen’i ikna edip ünlü sunucunun 450 bin lirasını başka bir hesaba aktardı.

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Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; geçtiğimiz yıl aralık ayında, Mustafa A. isimli kişi, banka numarasına benzeyen bir hattan Cansu Canan Özgen'i aradı. Ünlü sunucuya hesap güvenliği için işlem yapılması gerektiğini söyledi.

Özgen, arayanın banka görevlisi olduğuna ikna oldu. Şüpheli kişi, özel banka bilgilerine eriştiği sunucunun hesabından 450 bin lirayı başka hesaba transfer etti. Durumu fark eden Özgen hemen banka yetkililerini aradı.

10 yıl hapis isteniyor

Ünlü sunucu, hesaplarına bloke konulmasının ardından savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Özgen ifadesinde, kişilik haklarına yönelik saldırı düzenlendiğini, maddi ve manevi zarara uğratıldığını belirtti. Başlatılan soruşturma sonrası şüpheli Mustafa A. yakalanarak gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa A.'ya "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

 

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