BIST 8.722
DOLAR 34,27
EURO 37,39
ALTIN 2.919,61
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Dünyadaki elektrikli araç satışları eylülde rekor kırdı

Dünyadaki elektrikli araç satışları eylülde rekor kırdı

İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion'ın yayımladığı verilere göre, eylülde dünya çapında 1,7 milyon elektrikli araç satıldı. Bu rakam, daha önce rekor satışların görüldüğü Aralık 2023'teki satış hacmini 150 bin aştı ve böylece küresel elektrikli araç satışları eylülde yeni bir rekora imza attı.

Abone ol

Söz konusu satışların 1,1 milyonu Çin'de gerçekleşirken, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık'ta geçen ay 300 binin üzerinde elektrikli araç satıldı.

Dünyada ocak-eylül döneminde ise toplam elektrikli araç satışı yüzde 22 artışla 11,5 milyona ulaştı.

Bu dönemdeki toplam satışların 7,2 milyonu Çin'de, 2,2 milyonu AB ve Birleşik Krallık'ta, 1,3 milyonu ABD ve Kanada'da gerçekleşti. Satışların kalan kısmı ise dünyanın diğer bölgelerinde yapıldı.

Rho Motion Veri Yöneticisi Charles Lester verilere ilişkin değerlendirmesinde, eylülde elektrikli araç satışlarının rekor kırmasının sektöre yeni bir umut getirdiğini belirtti.

Ulaştırma sektöründe elektrifikasyonun kaçınılmaz olduğunu kaydeden Lester, "Dünyanın birçok yerinde son zamanlarda yaşanan satış yavaşlaması şüphe tohumları ekmişti, ki bunlar artık geride kalmaya başladı. Ancak, bölgesel farklılıklar şaşırtıcı. Çin, tek başına küresel toplamın yarısından fazlasını oluştururken, Avrupa'nın rakamları küçülüyor ve ABD ile Kanada istikrarlı şekilde büyüyor." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bedelli askerliğe zam yolda 242 bin iddiası
Bedelli askerliğe zam yolda 242 bin iddiası
Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı! 450 bin lirasını kaptırdı
Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı! 450 bin lirasını kaptırdı
Hizbullah, İsrail'in Demir Kubbe sistemini nasıl aştı? Ön soruşturma raporu açıklandı
Hizbullah, İsrail'in Demir Kubbe sistemini nasıl aştı? Ön soruşturma raporu açıklandı
Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır'daki izinsiz mitinge ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Diyarbakır'daki izinsiz mitinge ilişkin açıklama
3 ayrı kabine listesi kulislerde dolaşıyor 4 isim tüm listelerde ortak çıktı Abdulkadir Selvi yazdı
3 ayrı kabine listesi kulislerde dolaşıyor 4 isim tüm listelerde ortak çıktı Abdulkadir Selvi yazdı
İsrail ordusunun gece boyu Gazze'de düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli öldü
İsrail ordusunun gece boyu Gazze'de düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli öldü
İran yeni yaptırımları kınadı
İran yeni yaptırımları kınadı
Vahşet! 75 yaşındaki annesini bastonla boğdu
Vahşet! 75 yaşındaki annesini bastonla boğdu
Reha Muhtar taburcu oluyor! 2 kez entübe edilmişti
Reha Muhtar taburcu oluyor! 2 kez entübe edilmişti
Özgür Demirtaş'tan 'kredi kartları iptal edilsin' diyen Mustafa Destici'ye yanıt
Özgür Demirtaş'tan 'kredi kartları iptal edilsin' diyen Mustafa Destici'ye yanıt
Borcu olanlar aman dikkat! Bu hizmetten yararlanamayacaksınız tarih belli
Borcu olanlar aman dikkat! Bu hizmetten yararlanamayacaksınız tarih belli
Yolcu otobüsü devrildi! 12 kişi hayatını kaybetti
Yolcu otobüsü devrildi! 12 kişi hayatını kaybetti