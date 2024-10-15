3 ayrı kabine listesi kulislerde dolaşıyor 4 isim tüm listelerde ortak çıktı Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine’de değişiklik olabileceği mesajının ardından hareketlenen kulislerde üç ayrı liste dolaştığını yazdı.

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AK Parti kulisleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişiklik olabileceğini açıklamasının ardından hareketlendi.

AK Parti'ye yakın gazetecilerden Abdulkadir Selvi, iktidar partisinde dolaşan yeni kabine listelerini yazısında paylaştı.

Şimdilik üç ayrı liste olduğunu kabinenin yüzde 80'inin değiştiğini yazan Selvi, bakanlık için ismi geçenleri “Kulislerimin ne kadar sağlam olduğunu bilirsin. Bu kez Kabine’desin. Hayırlı olsun” diye arayanların olduğunu aktardı.

"Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Murat Kurum banko isimler"

Selvi, "Tüm listelerin ortak 4 ismi var. Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Murat Kurum banko isimler. Onların dışında bir listede Sağlık Bakanı var, diğer listede İçişleri Bakanı yer alıyor. Bazı listelerde genel merkezden kimse girmezken, bazı listelerde genel merkezden bir iki isim yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin durumu da aynı. Listeye göre Külliye’den giren sayısı değişiyor. Harcamak istedikleri bürokratların adlarını da listeye yazanlar yok değil. Bazı isimler ise her Kabine listesinin demirbaşı ama şimdiye kadar bir türlü gerçek Kabine’ye giremediler." ifadelerine yer verdi