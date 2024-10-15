BIST 8.699
DOLAR 34,25
EURO 37,37
ALTIN 2.915,53
HABER /  POLİTİKA

3 ayrı kabine listesi kulislerde dolaşıyor 4 isim tüm listelerde ortak çıktı Abdulkadir Selvi yazdı

3 ayrı kabine listesi kulislerde dolaşıyor 4 isim tüm listelerde ortak çıktı Abdulkadir Selvi yazdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine’de değişiklik olabileceği mesajının ardından hareketlenen kulislerde üç ayrı liste dolaştığını yazdı.

Abone ol

AK Parti kulisleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede değişiklik olabileceğini açıklamasının ardından hareketlendi.

AK Parti'ye yakın gazetecilerden Abdulkadir Selvi, iktidar partisinde dolaşan yeni kabine listelerini yazısında paylaştı. 

Şimdilik üç ayrı liste olduğunu kabinenin yüzde 80'inin değiştiğini yazan Selvi, bakanlık için ismi geçenleri “Kulislerimin ne kadar sağlam olduğunu bilirsin. Bu kez Kabine’desin. Hayırlı olsun” diye arayanların olduğunu aktardı. 

"Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Murat Kurum banko isimler"

Selvi, "Tüm listelerin ortak 4 ismi var. Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Murat Kurum banko isimler. Onların dışında bir listede Sağlık Bakanı var, diğer listede İçişleri Bakanı yer alıyor. Bazı listelerde genel merkezden kimse girmezken, bazı listelerde genel merkezden bir iki isim yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin durumu da aynı. Listeye göre Külliye’den giren sayısı değişiyor. Harcamak istedikleri bürokratların adlarını da listeye yazanlar yok değil. Bazı isimler ise her Kabine listesinin demirbaşı ama şimdiye kadar bir türlü gerçek Kabine’ye giremediler." ifadelerine yer verdi

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusunun gece boyu Gazze'de düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli öldü
İsrail ordusunun gece boyu Gazze'de düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli öldü
İran yeni yaptırımları kınadı
İran yeni yaptırımları kınadı
Vahşet! 75 yaşındaki annesini bastonla boğdu
Vahşet! 75 yaşındaki annesini bastonla boğdu
Reha Muhtar taburcu oluyor! 2 kez entübe edilmişti
Reha Muhtar taburcu oluyor! 2 kez entübe edilmişti
Özgür Demirtaş'tan 'kredi kartları iptal edilsin' diyen Mustafa Destici'ye yanıt
Özgür Demirtaş'tan 'kredi kartları iptal edilsin' diyen Mustafa Destici'ye yanıt
Borcu olanlar aman dikkat! Bu hizmetten yararlanamayacaksınız tarih belli
Borcu olanlar aman dikkat! Bu hizmetten yararlanamayacaksınız tarih belli
Yolcu otobüsü devrildi! 12 kişi hayatını kaybetti
Yolcu otobüsü devrildi! 12 kişi hayatını kaybetti
Kredi kartlarından 750 liralık katkı payında yeni gelişme! AK Parti harekete geçiyor
Kredi kartlarından 750 liralık katkı payında yeni gelişme! AK Parti harekete geçiyor
İzlanda-Türkiye maçında yasadışı bahis skandalı! Acun Ilıcalı'dan açıklama
İzlanda-Türkiye maçında yasadışı bahis skandalı! Acun Ilıcalı'dan açıklama
İzlanda - Türkiye maçına damga vuran hareket
İzlanda - Türkiye maçına damga vuran hareket
Montella milli futbolcuyu övdü: Böyle özellikleri barından bir futbolcu pek kolay bulamazsınız
Montella milli futbolcuyu övdü: Böyle özellikleri barından bir futbolcu pek kolay bulamazsınız
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde 3 İsrail tankını füzeyle vurdu
Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde 3 İsrail tankını füzeyle vurdu