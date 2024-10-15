Kredi kartlarından 750 liralık katkı payında yeni gelişme! AK Parti harekete geçiyor

Savunma Sanayi fonuna destek için kredi kartlarından alınması planlanan 750 lira tutarındaki katılım payıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye gazetesine konuşan AK Parti kaynakları "Savunma sanayiimizin harcamaları çok külfetli. Ama tepkileri de görüyoruz. Belki yeni bir değerlendirme yapılabilir” dedi.

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Savunma sanayi harcamaları için kredi kartlarından 750 lira tutarında katılım payı kesilmesi teklifine tepkiler sürüyor. Toplumun geniş bir kesimi tarafından tepkiyle karşılanan söz konusu düzenlemenin ilgili maddesinin AK Parti tarafından yeniden değerlendirileceği öğrenildi.



Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; AK Parti kaynakları “Şu anda Türkiye’de 126 milyon 450 bin adet kredi kartı var. Bu kartların 17,5 milyonunun limiti 100 bin ve üstü. Yıllık 13 milyar lira civarında bir kaynak bekleniyor. Yılda bir kere alınacak bu katılım payı, ayda 60 liraya denk geliyor. Savunma sanayiimizin harcamaları çok külfetli. Ama tepkileri de görüyoruz. Belki yeni bir değerlendirme yapılabilir” dedi.

100 BİN LİRA LİMİT SINIRI ARTIRILABİLİR



Düzenlemeden tümden vazgeçmek yerine, 100 bin lira limit sınırının artırılabileceği seçeneğinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

EK VERGİ DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?

AK Parti tarafından hazırlanıp Meclis'e sunulan ve bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi beklenen düzenlemeye göre; Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na (SSDF) aktarılmak üzere, tapu, araç alım-satımı, gelir vergisi beyannameleri, SGK prim bildirgeleri ve limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından katılım payı kesilmesi planlanıyor.



Teklif, SSDF’ye aktarılmak üzere vergi beyannameleri, sigorta prim bildirgelerindeki damga vergisi tutarı kadar, tapu ve kadastro işlemlerinden, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira pay kesilmesi öngörülüyor.



Noterdeki işlemlerden, taşınmaz satışlarında tapuda alınan bedel kadar, sıfır araçların tescil işlemlerinde 3 bin, ikinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde bin 500, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira SSDF için katılım payı kesilmesi hükme bağlanıyor.