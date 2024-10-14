BIST 8.699
DOLAR 34,26
EURO 37,41
ALTIN 2.922,09
HABER /  GÜNCEL

Adana Lezzet Festivali'nde hedef 1,5 milyon ziyaretçi

Adana Lezzet Festivali'nde hedef 1,5 milyon ziyaretçi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 17-20 Ekim'de düzenlenecek 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 1,5 milyon kişinin katılmasını hedeflediklerini belirtti.

Abone ol

Valilik tarafından belediyeler, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Merkez Park'ta gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları sürüyor.

"Kökleriyle Adana" temasıyla 17-20 Ekim'de düzenlenecek festivalde ziyaretçileri ağırlayacak çadırlarla kent mutfağı ve sokak lezzetlerinin tanıtılacağı stantlar kuruluyor.

Şeflerin sunumlarıyla renklenecek festivalde, söyleşiler, yemek yarışmaları ve tadım etkinlikleriyle ödüllü festival koşusu yapılacak.

"SON YILLARIN EN GÖRKEMLİ LEZZET FESTİVALİ'Nİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Vali Yavuz Selim Köşger, gazetecilere, Adana'nın gastronomide dünyada haklı şöhrete sahip olduğunu söyledi.

Kentte çok sayıda lezzetin tadılabileceğini belirten Köşger, "Adana'nın diğer şehirlerden farkı 24 saat canlı hayata sahip olması. Dinamik bir yeme içme sektörü var. Kentte önce gözünüzü sonra gönlünüzü doyuran muhteşem gastronomi kültürü ve lezzet şöleni var." dedi.

1,5 MİLYON ZİYARETÇİ BEKLENTİSİ

Köşger, festivale geçen yıl 923 bin kişinin katıldığını anımsatarak, "Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST'e 1 milyon 100 bin kişinin katıldığı açıklandı. Biz de festival için 1,5 milyon katılımcı hedefi koyduk. Bunun üzerinde katılım bekliyoruz. Adana'da son yılların en görkemli Lezzet Festivali'ni gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Festivalde gıda israfı sorununa da değinileceğini vurgulayan Vali Köşger, şunları kaydetti:

Bu sene Birleşmiş Milletlerle gerçekleştirdiğimiz iklim değişikliğine ve gıda israfına atıf yapan bir bölüm var. Adana'da üretilen gıda ürünlerinin daha etkin şekilde kullanılması ve dünyaya tanıtılmasıyla ilgili dünya şeflerinin katıldığı programlar var. Michelin yıldızlı şeflerin Adana lezzetlerini yorumlayacakları dolu dolu bir program olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
İzlanda - Türkiye maçı (CANLI YAYIN)
İzlanda - Türkiye maçı (CANLI YAYIN)
İstanbul Valisi Davut Gül'den, Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın açıklamalarına tepki
İstanbul Valisi Davut Gül'den, Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın açıklamalarına tepki
Netanyahu: Beyrut dahil tüm Lübnan'ı vurmaya devam edeceğiz
Netanyahu: Beyrut dahil tüm Lübnan'ı vurmaya devam edeceğiz
Galatasaray'da bir devir kapanıyor: Muslera'nın alternatifleri belli oldu
Galatasaray'da bir devir kapanıyor: Muslera'nın alternatifleri belli oldu
Lübnan'dan göç edenlerin sayısı 430 bine yaklaştı
Lübnan'dan göç edenlerin sayısı 430 bine yaklaştı
ABD’den vatandaşlarına Lübnan’ı terk edin çağrısı
ABD’den vatandaşlarına Lübnan’ı terk edin çağrısı
Bir kilo zeytinin maliyeti 34,2 lira
Bir kilo zeytinin maliyeti 34,2 lira
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 maddeyle ilgili tartışma yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 maddeyle ilgili tartışma yok
Savcıyı tehdit eden çetenin 5 üyesine tutuklama talebi
Savcıyı tehdit eden çetenin 5 üyesine tutuklama talebi
''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi
''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi
Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin
Mustafa Destici: 750 TL vermemek için limitlerini düşürenlerin kartlarını iptal edin
Boris Johnson'ın kitabında çarpıcı Türkiye ve Erdoğan detayı!
Boris Johnson'ın kitabında çarpıcı Türkiye ve Erdoğan detayı!