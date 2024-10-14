Lübnan'dan göç edenlerin sayısı 430 bine yaklaştı

İsrail ordusunun Lübnan'da başkent Beyrut ve diğer bölgelere yönelik sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 309'a, yaralı sayısı da 10 bin 782'ye çıktı. Ayrıca Lübnan'dan göç edenlerin sayısının da 430 bine yaklaştığı ifade edildi.

Abone ol

Gazze'deki soykırımın bir yılını tamamlamasının ardından İsrail, Lübnan'da yeni bir savaşın fitilini ateşledi.

Beyrut başta olmak üzere birçok noktayı havadan vuran İsrail saldırılarını sürdürüyor.

SON DURUMA İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin birçok bölgesinde hava saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

CAN KAYBI 2 BİN 309'A YÜKSELDİ

İsrail'in devam eden saldırıları sonucu dün 3 kişinin öldüğü ve 84 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 309'a, yaralananların sayısının da 10 bin 782'ye yükseldiği ifade edildi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

430 BİN KİŞİ GÖÇ ETTİ

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.