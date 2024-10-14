Eşini silahla vurarak öldüren kişi intihar etti! Meğer kısa süre önce...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

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Erenler Sokak'taki evinde Ömer S. (56), eşi Nuran S. (47) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından tabancayla eşine ateş eden Ömer S, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Geyve Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Çiftin 3 çocuğu olduğu, yakın zamanda oğullarından birinin düğününü yaptıkları öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.