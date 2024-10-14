Boris Johnson'ın kitabında çarpıcı Türkiye ve Erdoğan detayı!

İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson, yayınladığı kitabında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adeta övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye hakkında yorumlar yapan Johnson, kitabında 'hayret ettim' sözleriyle çarpıcı detaylara yer verdi.

Abone ol

İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson, görevde kaldığı süre boyunca karşılaştığı olayları ve İngiltere'nin son zamanlarında gördüğü önemli siyasi gelişmeleri 784 sayfalık Unleashed "Serbest Bırakıldı" isimli anı kitabında anlattı.

Johnson'ın merak uyandıran kitabında Türkiye ve Türkiye hükümetine de yer vermesi dikkat çekti.

OSMANLI GEÇMİŞİNİ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye için çarpıcı ifadeler kullanan Johnson, Türkiye'nin 'gücüne' ve kendisinin 'Osmanlı geçmişine' atıfta bulundu. İngiltere eski Başbakanı Johnson'ın dede ocağının Çankırı olduğu biliniyor. Öyle ki; Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

Osmanlı geçmişini hatırlatarak günümüz Türkiye hükümetini ve Erdoğan'ı yorumlayan Johnson, "Kim ne derse desin Erdoğan hükümeti bence tamamen doğru ve biz Avrupa'da Türkleri en çok destekleyen ülke olduk. Hiç tereddütsüz Osmanlı geçmişimin gerektirdiği gibi davrandım." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SON DERECE ÖNEMLİ BİR ÜLKE"

"Erdoğan'la ortak projelerimiz oldu" diyen eski İngiltere Başbakanı, savaş uçağından savaş gemisine Türkiye'nin son derece önemli bir ülke olduğunu vurguladı, Türkiye'nin Suriye savaşında ön cephede yer aldığını oradan gelen göçmen akınını 'bir kahraman gibi' hallettiğini söyledi.

"HAYRET ETTİM"

Öte yandan Johnson, kitabında Türkiye için 'hayret ettiği' bir detayı da paylaştı. Eski İngiltere Başbakanı, Türkiye'nin Libya, Somali ve Irak'a da asker göndererek Osmanlı politikasından hiç geri kalmadığını vurguladı ve "Somali'nin başkenti Mogadişu'da yer alan Mogadişu Uluslararası Havalimanı'na inerken Amerikalılar ya da Çinliler tarafından değil de Türkler tarafından yapıldığını öğrenince hayret ettim" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KİLİT NOKTADA"

Türkiye'nin dış politikadaki hamlelerde 'kilit noktada' olduğunu değinen Johnson kitabında Rusya'nın Ukrayna işgali başlıklı NATO görüşmelerinden notlar aktardı.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularına da değinen Johnson Erdoğan ile ilgili yaptığı değerlendirmede; "2022'deki Madrid zirvesinde dostum Erdoğan'la yan yana oturuyordum. Artık onun kafasında bu iki ülkenin NATO'ya kabulüyle ilgili endişelerin azaldığından emindim" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK