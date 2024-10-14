Medipol ile Sağlıcakla / Mide ve bağırsak hastalıkları tedavi yöntemleri

Gastroentoloji bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, "Medipol ile Sağlıcakla" programına konuk oldu.

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Nazlı Özışık'ın sunduğu ve YouTube platformunda yayınlanan programda "Mide ve bağırsak hastalıkları" konusu ele alındı.

Mide ve bağırsak hastalıkları nedir ve bu hastalıklar vücudun sindirim sistemini nasıl etkilerdir? En sık karşılaşılan mide ve bağırsak hastalıkları hangileridir? Mide ve bağırsak hastalıklarının en yaygın belirtileri nelerdir? Özellikle karın ağrısı, şişkinlik, ishal, kabızlık ve mide bulantısı gibi belirtiler hangi hastalıklara işaret edebilir? Mide ve bağırsak hastalıkları nasıl teşhis edilir? Endoskopi, kolonoskopi ve kan testleri gibi tanı yöntemleri nasıl kullanılır?

Nazlı Özışık sordu, Prof. Dr. Vedat Göral canlı yayında yanıtladı.

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