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Hizbullah İsrail'in deniz üssü ve bazı bölgelerini topçu ve füze atışlarıyla vurdu

Hizbullah İsrail'in deniz üssü ve bazı bölgelerini topçu ve füze atışlarıyla vurdu

Hizbullah İsrail'in kuzeyinde Hayfa'daki deniz üssü dahil bazı bölgelere füze ve top atışlarıyla saldırı düzenlediğini, Lübnan'ın güneyine sızmaya çalışan İsrail askerlerinin de püskürtüldüğünü duyurdu.

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Konuya ilişkin Hizbullah'tan bir dizi açıklama yayımlandı.

Hizbullah, "Hayber operasyonları" kapsamında İsrail'in saldırı ve katliamlarına karşılık olarak saat 9.30'da Hayfa kentinin kuzeybatısındaki deniz üssüne "nitelikli" bir dizi füze fırlatıldığını belirtti.

Lübnan'ın güneyindeki El-Lebbune bölgesinde bulunan bir grup İsrail askerinin topçu atışlarıyla hedef alındığı kaydedildi.

Merkeba beldesi güzergahından sızma girişiminde bulunan İsrail askerlerinin Hizbullah mensupları tarafından püskürtüldüğü aktarıldı.

Ayrıca sabah saatlerinde işgal altındaki Şeba Çiftlikleri (Mezaria Şeba) bölgesinde bulunan Zebdine kışlasına bir dizi roket atıldığı ve hedeflerin doğrudan vurulduğu ifade edildi.


Marun er-Ras beldesinin güneyindeki bir grup İsrail askerinin topçu atışlarıyla vurulduğu, Ayta Şaab beldesi yönünde ilerlemeye çalışan bir diğer İsrail askeri grubunun da topçu atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

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