Akdeniz Belediyesi, tacizle suçlanan personeli görevinden uzaklaştırdı
Akdeniz Belediyesi, kadın personeli taciz ettiği öne sürülen çalışanın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.Abone ol
Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü bünyesinde çalışan iki personel arasında 4 Ekim'de tartışma çıktığı belirtildi.
Başlatılan idari soruşturma kapsamında tarafların beyanlarının alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Taciz beyanında bulunan kadın personelin talebi üzerine kendisinin de rızası alınarak 8 Ekim'de başka bir birime görevlendirmesi gerçekleşmiştir. İddiada adı geçen erkek personel ise idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar işten uzaklaştırılmıştır."
Açıklamada, soruşturma süreci tamamlandığında kamuoyuna bilgi verileceği bildirildi.