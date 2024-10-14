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Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Oda oda herkesin nerede olduğu belli

Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Oda oda herkesin nerede olduğu belli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başkent Millet Bahçesi Konser Alanı'nda İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç ceza infaz sisteminde ses getirecek değişimlerim yapılacağını açıklarken, Narin Güran soruşturmasına da değindi. Tunç, ''Oda oda herkesin nerede olduğu belli'' dedi.

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Diyarbakırda katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin konuşan Tunç önemli açıklamalarda bulundu.

''Teknik çalışmaların sonuna gelindi"

''Soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Şu anda tutuklular var. Adli kontrollü şüpheliler var. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Geriye dönük HTS kayıtları incelendi. Daraltılmış baz çakışmasıyla çok önemli verilere ulaşıldı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. İddianame hazırlığı süreci başladı. İddianame ortaya çıktığında Narin'in katillerinin kim olduğunu görecekler. Dava açıldıktan sonra delilleri değerlendirecek olan, tekrar analiz edecek olan yargı. Yargı süreci uzamadan bunu tamamlayacağız. Oda oda herkesin nerede olduğu baz kayıtlarında belli.'' dedi.

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