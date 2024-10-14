Fenerbahçeli Osayi Samuel Libya'da mahsur kaldı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için Nijerya Milli Takımı ile Libya'ya giden Fenerbahçe'nin yıldızı Bright Osayi-Samuel, havalimanında mahsur kaldığını açıkladı.

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 15 Ekim Salı günü TSİ 22.00’de Libya ile karşılaşacak olan Nijerya Milli Takımı Libya'ya gitti.

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright-Osayi Samuel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla endişelendirdi. Osayi Samuel, Snapchat üzerinden yaptığı paylaşımda Nijerya Milli Takımı'nın Libya Havalimanı'nda 15 saattir mahsur kaldığını açıkladı.

26 yaşındaki futbolcu paylaşımında "15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında Afrika Futbol Federasyonu'na seslenen Osayi, "Daha iyisini yapabilirsiniz." dedi.

Nijerya'nın bir başka yıldızı Victor Boniface de isyan ederek konuyla alakalı şunları yazdı: Neredeyse 13 saattir havalimanındayım. Yemek, internet ve uyuyacak yer yok.

Maça çıkmama kararı alındı

Nijerya Futbol Federasyonu, milli takımın Libya havalimanında 15 saat bekletilmesi nedeniyle Libya maçına çıkmama kararı aldı.

Osimhen'den tepki: Beni hayal kırıklığına uğrattı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen de bu duruma tepki gösterdi. Osimhen'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Dün gece Libya havaalanında kardeşlerimin ve antrenörlerimin maruz kaldığı haksız muameleden dolayı hayal kırıklığına uğradım. Bu tür eylemler sportmenlik ruhuna aykırıdır. Desteğim takımımla birlikte ve bu engellere rağmen güçlü kalacaklarını biliyorum."