BIST 8.761
DOLAR 34,28
EURO 37,50
ALTIN 2.928,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da 11 gün önce kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da 11 gün önce kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 11 gündür haber alınamayan 68 yaşındaki Nur Cemil Eroğlu'nun cansız bedeni bulundu.

Abone ol

Evinden erken saatlerde ayrılan ve son olarak köy bakkalından çıkarken görülen Eroğlu’nu bulmak için AFAD, Jandarma Asayiş ve Komando Timleri ile İHH ve KUMDAK arama kurtarma ekiplerince çalışma yapıldı.

Toplam 13 araç, 54 kişilik ekip, 2 dron ve 3 köpeğin katılımıyla Eroğlu’na ulaşmak için Ovaesemen Mahallesi ve çevresinde arama faaliyeti gerçekleştirildi.

Çalışmaların 11’inci gününde Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığına Yolağzı Mahallesi’nde yaralamalı trafik kazası ihbarı yapılması üzerine ekipler, kırmızı bir motosikletin köprü altında olduğunu ve yanında bir erkek cesedi olduğu bilgisini edindi.

Olay yerinde yapılan incelemede ölen kişinin Nur Cemil Eroğlu olduğu yakınlarının teşhisi ile tespit edildi.

Eroğlu’nun kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in babası konuştu: Kaçırıldığını düşünüyoruz
Kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in babası konuştu: Kaçırıldığını düşünüyoruz
İstanbul'da raylı sistemlerde arızalı asansör ve yürüyen merdiven sorunu sürüyor
İstanbul'da raylı sistemlerde arızalı asansör ve yürüyen merdiven sorunu sürüyor
Hakem Halil Umut Meler'e darp davasında istenen cezalar belli oldu
Hakem Halil Umut Meler'e darp davasında istenen cezalar belli oldu
Kamuda servis hizmeti devam edecek mi? Yeni gelişmeyi Ali Yalçın açıkladı
Kamuda servis hizmeti devam edecek mi? Yeni gelişmeyi Ali Yalçın açıkladı
Öldüğü iddia edilmişti! İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ortaya çıktı
Öldüğü iddia edilmişti! İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ortaya çıktı
Aras Kargo Spor Kulübü, Sultanlar Ligi coşkusunu yeniden İzmir'e taşıdı
Aras Kargo Spor Kulübü, Sultanlar Ligi coşkusunu yeniden İzmir'e taşıdı
Trump, seçim günü için ordudan destek alınmasını istedi
Trump, seçim günü için ordudan destek alınmasını istedi
Masterchef'te Zübeyde kendi isteğiyle mi gitti? X'te yorum yağdı
Masterchef'te Zübeyde kendi isteğiyle mi gitti? X'te yorum yağdı
İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak
İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Medipol'den disleksiye yönelik tedavi yöntemleri
Medipol'den disleksiye yönelik tedavi yöntemleri
Hileli gıdada büyük tehlike: Yasaklı ilaç tespit edildi
Hileli gıdada büyük tehlike: Yasaklı ilaç tespit edildi
Galaxy Watch Ultra, en çok önerilen akıllı saat seçildi
Galaxy Watch Ultra, en çok önerilen akıllı saat seçildi