Kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin'in babası konuştu: Kaçırıldığını düşünüyoruz

Van'da 17 günür kayıp olan Rojin Kabaiş’i arama çalışmaları sürerken ailesi, kızlarının hayatta olduğuna dair umutlarını kaybetmediklerini belirtti. Baba Nizamettin Kabaiş, "Bir yerde tutulduğunu düşünüyoruz ve hayatta olduğuna inanıyoruz" dedi.

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Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okulöncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş’ten 27 Eylül’den bu yana haber alınamıyor.

Daha önce sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Kabaiş’i arama çalışmaları hem gölde hem de kıyı bölgelerinde devam ediyor. Kabaiş’i arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı’ndan su altı kadavra arama köpeğinin de bugün itibarıyla kullanılacağı belirtildi.

Rojin’in ailesi, kaybolduğu günden bu yana yaşadıklarını Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetçi ile paylaşarak, “Biz acılı bir aileyiz. Yanlış yorumlar yapılıyor, acımıza saygı duyulmasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı. Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş, umutlarını kaybetmediklerini ve Rojin’in hâlâ hayatta olduğuna inandıklarını dile getirdi.

“Rojin’in suda olmadığı gerekçesiyle bir yerde tutulduğunu düşünüyoruz ve hayatta olduğuna inanıyoruz” diyen aile, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.