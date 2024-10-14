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Altın haftaya hızlı başladı! Gram altın fiyatına bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın haftaya hızlı başladı! Gram altın fiyatına bakın

Altın fiyatları yatırımcının odağında... Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 3 bin liraya doğru ilerliyor. Uzmanlar bu yükselişin devamının geleceğini belirtiyor. İşte altın fiyatları...

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Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 2 bin 928 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 2 bin 937 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin liradan satılıyor.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 665 dolar seviyesinde bulunuyor.

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