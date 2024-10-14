Altın haftaya hızlı başladı! Gram altın fiyatına bakın

Altın fiyatları yatırımcının odağında... Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 3 bin liraya doğru ilerliyor. Uzmanlar bu yükselişin devamının geleceğini belirtiyor. İşte altın fiyatları...

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Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 2 bin 928 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından 2 bin 937 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 20 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin liradan satılıyor.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 665 dolar seviyesinde bulunuyor.