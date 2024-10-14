Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yoğun gündemle Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanması bekleniyor. Kabinenin ana gündem maddesi son günlerde artan şiddet ve cinayet olayları oluşturacak.

Abone ol

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe Külliye'sinde toplanacak. Kritik kabine toplantısının ana gündem maddeleri arasında İsrail'in bölgeyi kana bulayan saldırıları, ekonomi, terörle mücadele ve artan şiddet ve cinayet olayları oluşturuyor.

Yargı paketi değerlendirilecek

Toplumda oluşan cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için atılması gereken adımlar, yeni infaz yasası ile ilgili çalışmalarda son durum ve 9'ncu yargı paketinde gelinen nokta kabine üyeleriyle değerlendirilecek.

Hileli gıda konusu masada

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş ürünleri listesini güncellemiş, ürünlerinde sahtekârlık yapan firmaları ifşa etmişti.

Kabinede tağşiş yapan firmalara verilecek ceza miktarlarında herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç duyulup duyulmayacağı da tartışılacak.

Gazze soykırımı ve Lübnan saldırısı

Kabinenin bir diğer gündem maddesi ise İsrail'in bir yıldır uyguladığı soykırım ve işgal politikası olacak.

İsrail geçtiğimiz yıl 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 50 bine yakın insanı katletti, son günlerde ise Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarla katliamlarına devam ediyor.

Filistin ve Lübnan'a yönelik insanlık dışı saldırıların engellenmesi, İsrail'in durdurulması, savaşın farklı coğrafyalara sıçramasının önüne geçilmesi ve barış için izlenmesi gereken yollar masaya yatırılacak. Lübnan'a sürdürülmesi planlanan insanı yardımlar da ele alınacak.

Tek haneli enflasyon hedefi

Toplantıda Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikası da geniş bir yer bulacak. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konularda gelinen son durum analiz edilecek.

Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılar da kabinenin önemli başlıkları arasında.

Terörle mücadele

Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün terör ve suç örgütlerine yönelik operasyonları da masaya yatırılacak.

Deprem konutlarındaki son durum

Deprem bölgesinde yürütülen inşa faaliyetleri ve gelinen son durum da kabinede gündeme gelecek.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yapılan çalışmalar hakkında kabinede bilgilendirme yapması bekleniyor.