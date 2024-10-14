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Zehra Güneş'ten Melissa Vargas'a Küba esintili doğum günü sürprizi

Zehra Güneş'ten Melissa Vargas'a Küba esintili doğum günü sürprizi

Filenin Sultanları'ndaki başarısıyla son dönemde adından söz ettiren Melissa Vargas'a yakın arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. Zehra Güneş'in organize ettiği gecede eğlenceli görüntüler çıktı.

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Filenin Sultanları'nın yıldız isimleri doğum gününde kutladı. Kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettiren Zehra Güneş, yakın arkadaşı Melissa Vargas için bir doğum günü partisi düzenledi.

Eğlenceli anların yaşandığı organizasyonda katılanlara, Melissa Vargas dövmesi yapıldı.

A Milli Takım ve Fenerbahçe Medicana'nın yıldızı Melissa Vargas odaya giyince arkadaşlarını karşısında görünce mutlu oldu.

Küba asıllı yıldız voleybolcu Melissa Vargas'a özel olarak düzenlenen partide, Küba esintileri ön plandaydı. Vargas'ın annesi de kutlamaya katıldı.

Partide Aslı Kalaç, Gizem Örge, Ayça Aykaç ve Buket Gülübay ile partiyi organize eden Zehra Güneş çılgınlar gibi eğlendi.

Filenin Sultanları geceye özel tarzlarıyla dikkat çekti. Zehra Güneş Küba partisinde güzelliğiyle yine adından söz ettirdi. Zehra'ya sosyal medyada "Çok güzelsin", "Sen ve arkadaşların şahane", "Ne yapsan yakışıyor" yorumları geldi.

Zehra Güneş daha önce Vargas için "Daha önce Fenerbahçe'de oynarken, herkes kimseyle konuşmuyor sessiz sakin sadece işini yapar... Gerçekten tanışmak istiyordum çünkü ben çok konuşan bir insanım. O sadece evet ve hayırla hayatını idame ettirdiği için sürekli ben konuştuğum için çok iyi anlaşıyoruz" demişti.

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