ABD'de Trump'a yönelik 3. suikast girişimi de engellendi!

ABD'de Riverside County Şerifi Chad Biancoeski, başkan adayı Donald Trump'a yönelik 3'üncü bir suikast girişiminin engellendiğini açıkladı.

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Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump'a yönelik 3. suikast girişimi, Coachella Vadisi'ndeki miting sırasında polisler tarafından durduruldu.

Riverside County Şerifi Chad Bianco, silahlı ve sahte pasaportlu bir adamın durdurulmasıyla suikast girişiminin engellendiğini açıkladı. Bu olayla Trump'a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimleri üçe yükselmiş oldu.