Edirnekapı canisi bilgisayarında sadece o videoyu bırakmış!

Yarım saat arayla 2 kadını canice öldüren katil Semih Çelik'in çözülen bilgisayarında her şeyi sildiği, sadece bir videonun durduğu ortaya çıktı. Öte yandan katilin İkbal Uzuner'i surların gizli bölümünde katlettiği belirlendi.

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Türkiye, günlerdir Fatih Edirnekapı'da işlenen katliam gibi cinayeti konuşuyor. 2 kadını yarım saat arayla öldüren katil Semih Çelik ile ilgili ulaşılan yeni detaylar adeta kan dondurdu.

Semih Çelik, önce evine çağırdığı Ayşenur Halil'i, ardından ise Edirnekapı Surları'na çağırdığı İkbal Uzuner'i öldürdü. Vahşetin ardından ise kendisini surlardan atarak yaşamına son verdi.

Türkiye'nin konuştuğu çifte cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor. Soruşturma devam ederken vahşete ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkıyor. Bir yandan İkbal Uzuner, Semih Çelik ve Ayşenur Halil'den elde edilen dijital materyaller incelenirken; diğer yandan görgü tanıkları ve aile üyelerinden de tek tek ifade alınıyor.

SURLARDAKİ GİZLİ ODADA 4 SAAT

Katil zanlısı Semih Çelik'in surların burçlarına parçalarını çıkardığı ve kafasını surlardan aşağıya attığı İkbal Uzuner'i surun içerisindeki gizli bir odada kestiği tespit edildi.

SES NASIL DUYULMADI?

SABAH'ın haberine göre; Çelik, surdaki bu gizli bölmede İkbal Uzuner'le birlikte yaklaşık 4 saat geçirdi. Cani Çelik, 19 yaşındaki genç kızı yanında getirdiği siyah çantanın içerisindeki bıçaklarla bu bölmede parçalara ayırdı. Cinayetin işlendiği odanın surun iç kısmında kalması ve kalın duvarları olması; seslerin dışarıya gitmemesinin bir nedeni olarak değerlendiriliyor.

SEMİH ÇELİK'İN TELEFONU KAYIP

Öte yandan polis ekipleri sur çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Katil Semih Çelik'in cep telefonunun halen kayıp olduğu ortaya çıktı.

Caninin cep telefonu son olarak surdan sinyal verdiği öğrenilirken, güvenlik birimleri surlardaki gedikler dahil tüm bölgede kayıp cep telefonunun izini sürüyor. Ayşenur Halil'in ise İphone olan cep telefonunun şifresini henüz kırılamadığı açıklandı.

KATİLİN BİLGİSAYARINDA TEK BİR VİDEO VAR

Polis ekipleri, Semih Çelik'in kullandığı elektronik cihazlarını da incelemeye aldı.

Çelik'in açılan bilgisayarında İkbal Uzuner ile ilgili çektiği, Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği video tespit edilirken bilgisayardaki diğer bütün verilerin silindiğini belirledi.

Çelik'in HTS kayıtlarını da incelemeye alan polis, cinayetlerle bağlantılı herhangi bir tespite ulaşamadı.

AYİN YAPTILAR MI?

Sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddiaları da dikkate alan ekiplerin çalışmasında, bu kişilerin herhangi bir ayin veya ritüele katıldığına dair bir ize rastlanmadı.

KAYNAK: SABAH