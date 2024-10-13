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İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 Barış Gücü askeri yaralandı

İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 Barış Gücü askeri yaralandı

İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 Barış Gücü askeri yaralandı. Birleşmiş Milletler ''Tanklar ana kapıyı yıktı, 15 barış gücü askeri yaralandı. Bu şok edici bir ihlal, İsrail'den izahat istedik'' açıklaması yaptı.

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İşgalci devlet İsrail tankları, BM üssüne baskın düzenledi. Saldırının ardından BM Barış Gücü'nden yapılan açıklamada, İsrail'den izahat istendiği belirtildi. İsrail'in saldırısında ana kapıların yıkıldığı ve 15 barış gücü askerinin yaralandığı öğrenildi.

NETANYAHU'DAN BM BARIŞ GÜCÜ'NE: ÇEKİLİN

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusunun hedef aldığı BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istediği bir video mesaj yayınlamıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslenen Netanyahu, "Sayın Genel Sekreter, Lübnan Geçici Barış Gücü kuvvetlerini tehlikeden uzak tutun. Bunun, hemen şimdi, yapılması gerekiyor" dedi.

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