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Netanyahu, İsrail ordusunun hedef aldığı UNIFIL'ın Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istedi

Netanyahu, İsrail ordusunun hedef aldığı UNIFIL'ın Lübnan'ın güneyinden çekilmesini istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef almasının ardından UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesini talep etti.

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İsrail Başbakanı Netanyahu, yayımladığı video mesajda, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e seslenen Netanyahu, UNIFIL güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki "Hizbullah kalelerinden ve çatışma alanlarından" çıkartılması gerektiğini öne sürdü.

İsrail ordusunun daha önce de UNIFIL güçlerinin bölgeden çıkartılması talebinde bulunduğunu söyleyen Netanyahu, geri çekilme taleplerinin reddedilmesinin UNIFIL askerlerini Hizbullah’ın "rehinesi" haline getirdiğini iddia etti.

İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, 10 Ekim'de İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu.

11 Ekim'de de İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura bölgesindeki UNIFIL komuta merkezinin ana girişini top mermisiyle hedef almış, bir UNIFIL gözlem kulesi de "Merkava tankı" ile vurulmuştu. Saldırılarda iki askerin daha yaralandığı bildirilmişti.

Birçok ülke İsrail'in UNIFIL güçlerine yönelik saldırılarını kınamıştı.

İsrail ordusunun, Lübnan ordusuna ait bir mevziyi hedef alması sonucu iki Lübnan askeri ölmüştü.

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