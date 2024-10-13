Gece yarısı iki ilimiz sallandı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: "7.2'lik depreme gebe"

Afyonkarahisar'da gece yarısından sonra gerçekleşen deprem üzerine Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan tedirgin edici bir uyarı geldi. 4,4 büyüklüğündeki depremin "uyarıcı" olduğunu belirten Ercan, tarif ettiği noktanın 7,2'lik bir depreme gebe olduğunu belirtti. Erzurum'daki depreme de değinen Ercan "Bölgenin gerilmekte olduğunun bir belirtisidir" dedi.

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Deprem ülkesi olan Türkiye dün geceden sabah saatlerine dek sallanmaya yine devam etti. Saat 23:29'da Erzurum ve çevresi 3.8 büyüklüğündeki, saat 03:14'te Afyonkarahisar ve çevresi 4,4 büyüklüğündeki depremleri hissetti. Deprem uyarılarıyla gündem yaratan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki depremin de bölgede daha büyük depremlerin habercisi olduğu yönünde açıklamalar yaptı.

Erzurum'da 23:29'da meydana gelen depremin merkez üssü AFAD'ın açıklamasına göre Pasinler'di. 3,8 büyüklüğündeki deprem 4,66 km derinlikte gerçekleşti.

Kent merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşların evlerinden dışarıya çıktıkları görüldü.

"Uyarıcı"

Bu depremler Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın da dikkatini çekti. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Ercan, öncelikle Afyonkarahisar depreminin 4,4 "uyarıcı" olduğunu belirtti.

Daha sonra Erzurum-Pasinler merkez üslü depreme ilişkin değerlendirmede bulunan Ercan, iki harita paylaşıp bölgenin gerilmekte olduğuna vurgu yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Erzurum-Pasinler M4,0 deprem, Erzurum-Pasinler-Kars’a uzanan sağ, sol atımlı, bindirmeli kırıkların kavşağında oluşmuştur. Bölgenin gerilmekte olduğunun bir belirtisidir. Bölge yıkıcı depremlere gebedir. Ne var ki süreyi bilmiyoruz."

Ercan, Afyonkarahisar depremine ilişkin bir açıklama daha paylaşırken 7,2 büyüklüğünde deprem uyarısıyla dikkat çekti. İkinci paylaşımda şu ifadelere yer aldı:

"Afyon-Sinanpaşa sarsım boğluğunda 03,14 deki M4,4 büyüklüğünde olan deprem önemlidir. Simav Göçüntülü Kırığı ile Afyon-Akşehir göçüntülerinin birleştiği yer M7,2’lik bir depreme gebedir. Kaplıcalar,kızık alanlar(jeotermal) kırıkların diriliğini gösterir. Sağlam yerde sağlam yapı."