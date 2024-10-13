BIST 8.876
DOLAR 34,27
EURO 37,50
ALTIN 2.928,22
HABER /  GÜNCEL

Bakan Yerlikaya'dan Konya'da bıçakla yaralanan polisle ilgili paylaşım

Bakan Yerlikaya'dan Konya'da bıçakla yaralanan polisle ilgili paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde yardım çağrısı üzerine gittiği evde bıçakla yaralanan polisle ilgili, "Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duydum. Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Selçuklu'da sinir krizi geçiren bir hastayla ilgili 112 Acil sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

Olay yerinde 29 yaşındaki E.K'nin kontrol altına alınmaya çalışıldığı sırada çıkan arbedede görevli polis Mustafa Topuz'un aldığı 7 bıçak darbesiyle ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Söz konusu şahıs yaralı olarak suç aletiyle yakalanmış ve hastanede gözaltında tutulmaktadır. Yaşanan olaydan büyük bir üzüntü duydum. Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden alınan her ihbara canları pahasına koşmaktadır. Kahraman güvenlik güçlerimizin her birine aziz milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im ayaklarına taş değdirmesin. Polis kardeşime acil şifalar diliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Şimşek duyurdu: 3 bin 400 büyük büyük şirket izaha davet edilecek
Mehmet Şimşek duyurdu: 3 bin 400 büyük büyük şirket izaha davet edilecek
Trendyol'un 2028'de Azercaycan'daki hedefi belli oldu
Trendyol'un 2028'de Azercaycan'daki hedefi belli oldu
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Sivas'ta emekli öğretmen tabancayla dehşet saçtı
Sivas'ta emekli öğretmen tabancayla dehşet saçtı
"Boğazların Muhafızları" 2024'ün ilk 9 ayında 200 operasyon düzenleyerek 861 kişiyi kurtardı
"Boğazların Muhafızları" 2024'ün ilk 9 ayında 200 operasyon düzenleyerek 861 kişiyi kurtardı
Pazarcık'ta konutlar teslim ediliyor Murat Kurum: Şimdi hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz
Pazarcık'ta konutlar teslim ediliyor Murat Kurum: Şimdi hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz
Gaziantep'teki aile faciası! Anne, baba ve 4 çocuğun cenazesi toprağa verildi
Gaziantep'teki aile faciası! Anne, baba ve 4 çocuğun cenazesi toprağa verildi
Gece yarısı iki ilimiz sallandı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: "7.2'lik depreme gebe"
Gece yarısı iki ilimiz sallandı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan uyardı: "7.2'lik depreme gebe"
Nwakaeme Trabzonspor'daki 2. döneminde beklentileri karşılamadı
Nwakaeme Trabzonspor'daki 2. döneminde beklentileri karşılamadı
Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? Gelir İdaresi Başkanlığı iddialara yanıt verdi
Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? Gelir İdaresi Başkanlığı iddialara yanıt verdi
Gümrük Muhafaza ekipleri düzenledikleri operasyonlarla kaçakçılara göz açtırmadı
Gümrük Muhafaza ekipleri düzenledikleri operasyonlarla kaçakçılara göz açtırmadı
İstanbul'da 31 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı
İstanbul'da 31 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı