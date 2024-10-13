BIST 8.876
DOLAR 34,27
EURO 37,50
ALTIN 2.928,22
HABER /  GÜNCEL

Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? Gelir İdaresi Başkanlığı iddialara yanıt verdi

Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? Gelir İdaresi Başkanlığı iddialara yanıt verdi

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan ÖTV alınacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Abone ol

GİB'in internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün bazı sosyal medya iletilerinde ve basın yorumlarında, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan "Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde yer alan ve kamuoyunun "drone" ismi ile bildiği eşyanın, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamına alınması hususunun anlaşılamadığının görüldüğü belirtildi.

"Oyuncaklarda ÖTV yok." ifadesi kullanılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Dün Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen kanun teklifinin 10. maddesi ile kamuoyunun 'drone' diye bildiği ancak Kanun yazım tekniği açısından uluslararası tanımlamada yer aldığı GTİP numarası ile (9503.00) yazılması gereken ibare, eşyanın üst başlığını tanımlayan adı olup aşağıdaki gibidir:

'Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebekler için arabalar, oyuncak bebekler, diğer oyuncaklar, küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın), her türlü bilmeceler (puzzle)'

Buraya kadar eşyanın adı olup, esas verginin kapsamına alınan kısım bundan sonra parantez içinde yazılan '(Yalnız 9503.00.75.00.00; 9503.00.79.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış uçan oyuncaklar)' kısmıdır."

Basındaki yorumlarda ve iletilerde Kanun yanlış okunduğundan, eşyanın adından hareketle, üç tekerlekli bisikletlere, skuterlere, pedallı arabalara, oyuncak bebekler gibi çocuk oyuncaklarına vergi getirildiği şeklinde değerlendirmeler yapıldığı, iletiler paylaşıldığı belirtilen açıklama, şunlar kaydedildi:

"ÖTV Kanunu GTİP tanımlı eşyaları vergi kapsamına aldığından, mevcut mevzuatın ekindeki listede yer alan eşyanın tamamen vergi kapsamına alınmak istenilmediği durumlarda, eşyanın adı ile esas vergilenen kısmın daraltıldığı ve bu daraltmanın 'sadece' veya 'yalnız' ibareleri ile belirlendiği görülmektedir. Özetle, Kanun yazım tekniği olarak eşya adı şeklinde yazılması gereken ibarelerin, içeriğine girmeden sadece adından o eşyaya vergi getirildiği şeklinde yorumlanması doğru değildir. Dolayısıyla üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan ÖTV alınacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

ÖNCEKİ HABERLER
Gümrük Muhafaza ekipleri düzenledikleri operasyonlarla kaçakçılara göz açtırmadı
Gümrük Muhafaza ekipleri düzenledikleri operasyonlarla kaçakçılara göz açtırmadı
İstanbul'da 31 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı
İstanbul'da 31 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı
İzmir'de su deposunda erken cesedi bulundu meğer o kişi 7 Ekim'de...
İzmir'de su deposunda erken cesedi bulundu meğer o kişi 7 Ekim'de...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında İzlanda karşısında
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü maçında İzlanda karşısında
Özgür Özel'den 'savunma sanayii vergisi'ne sert tepki!
Özgür Özel'den 'savunma sanayii vergisi'ne sert tepki!
Çorum'da yaşandı! Kadın kılığına giren şahıs, pazarcıyı vurmaya gitti
Çorum'da yaşandı! Kadın kılığına giren şahıs, pazarcıyı vurmaya gitti
Bir haftada yaklaşık 550 bin araç ve sürücüye kural ihlalinden işlem uygulandı
Bir haftada yaklaşık 550 bin araç ve sürücüye kural ihlalinden işlem uygulandı
Haftalar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'de yıldız isimler yumruk yumruğa birbirine girmiş
Haftalar sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'de yıldız isimler yumruk yumruğa birbirine girmiş
Karaman'da işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var
Karaman'da işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var
Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya cevap: "Televizyon televizyon gezilecek bir şey olmadı"
Okan Buruk'tan Acun Ilıcalı'ya cevap: "Televizyon televizyon gezilecek bir şey olmadı"
Fehmi Koru'dan Köfteci Yusuf'un sahibine öneri: Derhal, hiç vakit kaybetmeden
Fehmi Koru'dan Köfteci Yusuf'un sahibine öneri: Derhal, hiç vakit kaybetmeden
Ankara Altındağ'da eğlence merkezinde dehşet! Kadını öldürüp intihar girişiminde bulundu
Ankara Altındağ'da eğlence merkezinde dehşet! Kadını öldürüp intihar girişiminde bulundu