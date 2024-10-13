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Fehmi Koru'dan Köfteci Yusuf'un sahibine öneri: Derhal, hiç vakit kaybetmeden

Fehmi Koru'dan Köfteci Yusuf'un sahibine öneri: Derhal, hiç vakit kaybetmeden

Fehmi Koru, Ankara'daki iki şubesinde bazı ürünlerinde domuz eti tespit edilen Köfteci Yusuf'u yazdı. Sahibi Yusuf Akkaş'a seslenen Koru, "Gerçeği bütün boyutlarıyla ortaya çıkarmak amaçlı bir heyet oluştururdum." dedi.

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Ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf'un Ankara'daki 2 şubesinde bazı ürünlerinde domuz eti tespit edilmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. 

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, Tarım Bakanlığının raporunu reddederek, "Şerden hayır doğacak güçlenerek çıkacağız" dedi.

Köfteci Yusuf'un müşterilerinden yazar Fehmi Koru, "Bir köfte-severin zor günleri" başlıklı yazısında Akkaş'a önerilerde bulundu:

"Hakkında olumsuz teftiş raporu çıkacağını anlar anlamaz, yayınları engellemek için, mahkemeden haberlere erişim yasağı kararı çıkartması akıllıca bir davranış mıdır?

Akıl kendi aklıysa, olayı hafife alıyor demektir. Başkasının aklıysa, o kişi dostu olamaz.

Masumiyetini savunmak için dört-beş gün beklemesine ne demeli?

Savunmasını kendisine güven üzerine dayandırması da öyle…

Yüzlerce şubeye her gün yollanan tonlarca et ürünü köftelerin üretilme sürecini merak ederim. Etlerin nereden elde edildiği, hangi süreçlerden geçirilerek köfte haline getirildiğini de. Üretimin şubelere ulaştırılması da ayrı bir merak konusu olabilir.

Yeterli mi?

Değil elbette.

Nümünelerin alındığı şubelerde teftiş raporuna geçen süreçte neler yaşandığı da önemli. Herhalde etrafta kameralar vardır.

Onun yerinde olsam, derhal, hiç vakit kaybetmeden, Türkiye’nin her tarafındaki müşterilerinin haberlerden oluşmuş kuşkularını ortadan kaldırmak için, gerçeği bütün boyutlarıyla ortaya çıkarmak amaçlı bir heyet oluştururdum.

Elbette kendisinin bileceği iş.

Gölgeleri suçlamak yerine konunun üzerine gitmesinde yarar var."

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