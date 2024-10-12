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Corendon Hava Yolları'na ait bir uçağın tekeri patladı

Corendon Hava Yolları'na ait bir uçağın tekeri patladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Hava Yolları'na ait Münih-Antalya seferini yapan uçağın, inişi sırasında arka sağ iki tekerleğinin patladığını, 174 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiğini açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Corendon Hava Yolları'na ait Münih-Antalya seferini yapan uçağa ilişkin açıklama yapıldı.

"Corendon Hava Yolları'na ait TC TJV tescil numaralı Münih-Antalya seferini yapan uçağın, saat 14.10 dolaylarında inişi sırasında arka sağ iki tekerleği patlamıştır. 174 yolcu ve 6 mürettebat hiçbir sorun yaşanmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmiştir. Ardından uçak seferler aksatılmadan güvenli bölgeye park edilmiştir."

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