Ankara Barosu'nun 68'inci Olağan Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu

Ankara Barosu'nun 68'inci Olağan Genel Kurulu'nda Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar ile Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu üyesi avukatlar arasında kavga çıktı.

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Ankara Barosu 68. Olağan Genel Kurulu’nda Çağdaş Avukatlar Grubu terör örgütü propagandası yapınca ortalık karıştı.Bugün Ankara Barosu'nun 68. Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sahneye çıkan bazı kadın avukatlar, terör örgütü PKK'nın sloganını attı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI KAVGA ÇIKARDI

Bu sloganın ardından salonda gerginlik baş gösterdi. Diğer bir grup, "Ne Mutlu Türküm Diyene" sloganlarıyla karşılık verince ortam bir anda gerildi ve iki grup arasında kargaşa çıktı.

TEKMELER, YUMRUKLAR, SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Kavga sırasında taraflar birbirlerine sandalye gibi çeşitli cisimler fırlattı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.