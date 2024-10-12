Cevdet Yılmaz: Savunma katkı payından bir kuruş bütçeye girmeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii ile ilgili yapılacak değişikliklerle ilgili alınacak katkı ücretlerinin hiçbirinin bütçeye eklenmeyeceğini söyledi.

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Savunma sanayiine ilişkin AK Parti milletvekilleri harekete geçti ve bazı değişiklikler için kanun teklifi hazırlandı.

Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

12 maddelik kanun teklifinde Savunma Sanayi Fonu’nun gelirlerini artırmaya yönelik çok sayıda hüküm yer alıyor.

"TEK KURUŞ BİLE BÜTÇEYE GİTMEYECEK"

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi.Yılmaz, "Meclisimize bir paket teklif edildi. Özellikle Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na destek amaçlı. Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek" dedi.