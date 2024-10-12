Çeşme-Sakız Adası seferlerine ara verildi

Türkiye'den Yunan Adaları'na kapıda vize uygulaması çerçevesinde yoğun talep gören Çeşme-Sakız Adası arasındaki seferlere 12-13 Ekim'de ara verildi. Çeşme Ulusoy Limanı boş kalırken, acente yetkilisi Nezihe Ertürk, "Çeşme'de olan 3 firma ve Yunanistan'daki 1 Yunan firma olarak sefer yapmıyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Çarşamba günü toplantımız var ama eğer bir sonuç alamazsak önümüzdeki hafta sonu da devam edecek" dedi.

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Çeşme ile Yunanistan'ın Sakız Adası arasında feribot seferleri düzenleyen şirketler, 12-13 Ekim tarihlerinde grev nedeniyle sefer düzenlememe kararı aldı.

İki kıyı arasında sefer düzenleyen firmalar, Yunanistan'ın Uluslararası Gemi Liman Güvenlik Hizmeti ödemesini artırması sonrası geriye dönük tahsilat talep edildiğini öne sürdü.

Yunanistan'ın 10 Haziran tarihli karar gereği 0,50 sent olan uluslararası gemi liman güvenlik hizmeti ödemesinin kişi başı 5 avroya çıkarılmasının ardından satılan biletlerin muaf olacağı belirtildi.

Şirket sahiplerinin, Sakız Belediyesi'nin geriye dönük ücretlerin tahsil edilmesini istediklerini söyleyerek Çeşme-Sakız Adası arasında çalışan Turyol-Ertürk-Sunrise ve Tilos feribot firmaları olarak ortak karar ile 12-13 Ekim'de karşılıklı olarak sefer yapmamaya karar verdiklerini duyurdu.

Yoğun ilgi gören Türkiye'den Yunan Adaları'na kapıda vize uygulaması kapsamındaki Çeşme-Sakız Adası arasında çalışan firmalar tarafından seferlere 12-13 Ekim'de ara verildi. Firmaların turlara ara vermesiyle hafta sonu kuyrukların oluştuğu Çeşme Ulusoy Limanı da boş kaldı. Firmaların 2 gün kapalı kalmasıyla 3 bin kişinin Sakız Adası'na gidemediği belirtildi.

Acente yetkilisi Nezihe Ertürk, konuya ilişkin, "31 yıldır tur şirketindeyim ve ilk kez böyle bir şey görüyorum. Gerçekten şu andaki sessizlik ürkütücü. Sakız Adası'na gitmek istediğinizde bizden aldığınız biletin çok önemli bir kısmını liman vergilerine ödüyoruz. Liman vergilerine zam yapıldıkça biz de bunu bilet fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyoruz. 10 Haziran tarihinde Sakız Adası Belediyesi 0,50 sent olan vergiyi 5 avroya çıkaracağını söyledi. Ancak biz zaten haziran, temmuz, ağustos biletlerini satmıştık" ifadelerini kullandı.

Sakız Adası Belediyesi'ne geriye dönük bu 5 avroyu ödeyemeyeceklerini ilettiklerini söyleyen Ertürk, "Çok ılımlı karşıladılar. Buna bir çözüm yaratacaklarını söylediler. Fakat bu parayı alacağız dediler. Bu artık bizim maliyetlerimizin çok üstünde olduğu için ödeyemeyeceğimizi ifade ettik. Görüşmeler yapıldı ama henüz sonuç yok. Şu anda burada Çeşme'de olan 3 firma ve Yunanistan'daki 1 Yunan firma sefer yapmıyoruz. Yarın da yapmayacağız. Görüşmeler devam ediyor. Çarşamba günü bir toplantımız var ama eğer bir sonuç alamazsak önümüzdeki hafta sonu da devam edecek. Aslında çok sakıncalı bir eylem. Çok uzatamıyoruz. Hafta sonu daha çok tatil amaçlı gidenler olduğu için yapıyoruz. Ama onun dışında iş, sağlık, bir sürü nedenle seyahat ediliyor. Bu nedenle hafta içleri sefer yapıp hafta sonu tekrar duracağız" diye konuştu.