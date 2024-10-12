Dursun Özbek'ten karaborsa ve sponsor açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yıllık olağan genel kurulda konuştu. Başkan Özbek, tartışmalara neden olan karaborsa ve sponsorluk iddialarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen yıllık olağan genel kurul toplantısında konuştu.

Dursun Özbek, son dönemdeki karaborsa bilet iddialarıyla ilgili suçlu varsa kimsenin gözünün yaşına bakmayacaklarını söyledi.

Geçen sezon için kombine ve günlük bilet satışıyla ilgili bilgi veren Özbek, "Stadımızın toplam 53 bin 978 kişilik kapasitesi mevcut. Satılabilir toplam koltuk sayısı 50 bin 168'dir. Geçen sezon bunların 41 bin 614 tanesini kombine bilet olarak sattık. Tüm satışlar Passolig üzerinden yapılıyor. Bu hesapla maç günü satılabilir koltuk sayısı 8 bin 554, kulübe devredilen kombine koltuk ortalaması 6 bin 166. Yani maç günü satılabilir koltuk sayısı ortalama 14 bin 720'dir. Bunların ortalama 11 bin 458'i Passolig üzerinden yapılıyor. Kulüp tarafından ise ortalama bin 549 koltuk satıldı." diye konuştu.

Kulübün kimlere bilet sattığını listeleyen Özbek, şunları kaydetti:

"Bu satışların ödemeleri ve tanımlamaları Passolig üzerinden yapılıyor. Her şeyin kaydı var. Söz konusu yakıştırmalarla ilgili bize bilgi ve belgeler ulaşması halinde olayları ve failleri tespit etmek çok kolay. Bu yapılanlara 'dedikodu' diyorum. Eğer bir iddia olsaydı, sahibi çıkıp elindeki bilgi ve belgelerle yapılması gerekeni yapardı. Ellerindeki bilgi ve belgeyi sorduğumda duyum olduğu söyleniyor. Babamın oğlu olsa, bu konuda bir yanlış varsa gözünün yaşına bakmam. Konu yargıya intikal etmiş durumda. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Sizlerden bu konuda sabırlı olmanızı istiyorum. Konuyu son derece önemsiyoruz ve bunun üzerine gitmekte kararlıyız. Hukuki süreç haricinde bir firma ile rapor oluşturması için anlaştık. Denetim kurulumuz da bağımsız incelemelerini yürütüyor. Karaborsanın sorumlusu bizmişiz gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu konu, hem yönetim kurulu hem de camiamız için çok önemli. Gereken bütün araştırmaları yapıyoruz. Ayrıca hukuki başvuruları da gerçekleştirdik. Bu konu konuşuldukça Galatasaray zarar görmektedir. Biraz sabırlı olalım. Çok kısa sürede bu araştırmalar bitecek. Savcılığın yürüttüğü çalışmalar nihayete ermek üzeredir. Onun sonucuna göre bunu tartışıp konuşmamız gerek. Bazı söylemler hem Galatasaray'a hem de etik değerlere yakışmamaktadır. Kimsenin endişesi olmasın bir suçlu varsa cezasını çekecektir."



BİR KURUŞ KAZANÇ SAĞLAMADIK

Özbek, tartışılan forma sırt sponsorluğuyla ilgili, "Sözleşme imzaladığımız şirket, Avrupa'da birçok kulüple de sözleşme imzalayan dijital spor haber portalı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yazılı onay aldık. Birtakım iddialar ortaya atılınca sözleşmeyi askıya aldık. Sonrasında TFF izni iptal edince biz de sözleşmeyi feshettik. Olay bundan ibarettir. Kimse başka bir şekilde bu olayı tarif etmesin. Biz bu sponsorluktan bir kuruş kazanç sağlamadık. " dedi.