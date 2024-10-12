Erdoğan'dan 'yenilenme' mesajı: Daha güçlenmiş şekilde devam edeceğiz

AK Parti 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongreleri'ne video mesaj yollayan Recep Tayyip Erdoğan, kuruluş yılından itibaren aynı heyecanla yola devam ettiklerini ifade etti. 85 milyon için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin yenilenme süreci ile ilgili de, "Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek, çok daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci bugün itibariyle başladı. 8'inci Olağan İl ve İlçe Kongreleri ile start veren 90 günlük süreçte yeni kadroları ile çalışmalarını sürdürecek olan AK Parti​, mahalle delege seçimiyle başladı. Kongre sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan​'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, il ve ilçe kongrelerine video mesaj yoluyla katıldı. Mesajında partisinin kuruluşundan bu yana taşıdığı heyecanla yola devam ettiklerini belirten Erdoğan, 85 milyon vatandaş için çalışmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

"Çok daha güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz"

Erdoğan, partisinin yenilenme süreci hakkında önemli vurgularda bulunurken "Çok daha güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında AK Parti’nin bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden geldiğini ve Türkiye’nin her karışına eserler kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler,

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet mücadelesine gönül veren tüm vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Şu an aranızda bulunamasam da, kalbimin sizlerle birlikte çarptığını, orada o salonda sizlerin heyecanına ortak olduğumu bilmenizi istiyorum.

Aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz

Kuruluşundan itibaren teşkilatımızın çatısı altında görev yapmış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Partimize hizmet etmiş, destek vermiş kardeşlerimizden vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. 14 Ağustos 2001 tarihinde partimizi kurarken nasıl bir heyecan içindeysek, bugün de aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Doğruluktan, dürüstlükten, samimiyetten ayrılmadan, milletin emanetine halel getirmeden, tüm Türkiye​ için, 85 milyonun her bir ferdi için çalışmayı sürdürüyoruz.

AK Partili kadrolar olarak hep birlikte nice zorlukların üstesinden geldik. Nice engellerle karşılaştık. Nice badireler atlattık. Nice saldırıları püskürttük. Şartlar ne olursa olsun millete verdiğimiz sözlere daima sadık kaldık. Türkiye'ye tarihinin en büyük kalkınma, demokrasi ve yatırım hamlelerini kazandırmanın, 81 vilayetimizin her karışında eserlerimizle mührümüzü vurmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

"Bizim siyasetimiz eser siyasetidir"

Her zaman söylüyorum, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz aynı zamanda milletle ve kendi arasında daima muhabbetin diliyle, gönül diliyle konuşan bir kadroyuz. AK Parti'yi bugünlere getiren sır, milletin sesine kulak vermemizdir. Hiçbir komplekse kapılmadan, milletin vicdan terazisinde muhasebesini yapması, nerede eksiği varsa üzerine kararlılıkla gitmesidir. 23 yıldır milletin umudu olmayı, milletin sorunlarına çözüm adresi olmayı işte böyle başardık.

8'inci Olağan Kongre sürecimizde de inşallah aynısını yapacağız. Kongrelerimiz, parti olarak kendimizi yenilemenin yanı sıra milletimizle kucaklaşmanın, 85 milyonun tüm mensuplarıyla gönül köprülerimizi güçlendirmenin vasıtası olarak da görüyoruz. Her zaman olduğu gibi yine kardeşlik ve dayanışma ikliminde kongremizi gerçekleştirecek, çok daha güçlenmiş, güç ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.

Durmak yok, hizmete devam diyor

Ak saçlılarımızın ve emektarlarımızın tecrübesini, gençlerimizin heyecanı ve dinamizmini, hanım kardeşlerimizin de nezaket ve samimiyetini birleştirerek inşallah bu hassas süreci yöneteceğiz. Siz dava arkadaşlarıma güveniyorum. Rabb'ime, şahsıma sizler gibi vefakâr, sizler gibi gayretli yol arkadaşları bahşettiği için sonsuz hamdediyorum.

Kongremizin partimiz, ilimiz, ülkemiz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Durmak yok, yola devam. Durmak yok, hizmete devam diyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum.