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Rıdvan Dilmen'den milli maç sonrası çarpıcı iddia!

Rıdvan Dilmen'den milli maç sonrası çarpıcı iddia!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, sahasında Karadağ’ı 1-0 mağlup ederek puanını 7’ye çıkardı. Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Montella'nın elindeki kadronun tarihimizin en iyi 3-4 kadrosundan biri olduğunu ifade etti.

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UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup 3'üncü maçında Türkiye, İrfan Can Kahveci'nin golüyle Karadağ’ı 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle puanını 7’ye yükselten Türkiye, liderliğini sürdürdü. Karşılaşma sonrası HT Spor ekranlarında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, milli takım kadrosunu öve öve bitiremedi.

Tarihimizin 3-4 tane iyi kadrosundan biri

Rıdvan Dilmen, "Milli takımın gidişatı çok iyi aslında. Güzel de bir kuşak yakaladık. Jenerasyonuz mu iyi. Oynadığımız oyun da önde doğru coşkulu oynayamaya çalışıyoruz aslında. Burada son paslarda ki çok yetenekli oyuncularımız var. Kerem, Kenan solda, Barış da orada oynayabilir. Vincenzo Montella'nın kadrosu, tarihimizin 3-4 tane iyi kadrosundan biri." dedi.

"Montella çok büyük sürprizler yapmıyor."

Rıdvan Dilmen, "Montella çok büyük sürprizler yapmıyor. Herkes Avrupa Şampiyonası'nda sürpriz yaptı diyebilir ama yapmıyor. Bugün işte öndeki dört oyuncuyu değiştirdi. Fakat ben takımın coşkusunu beğendim. Forvetlere baktığın zaman Uluslararası tecrübe kazanmış oyuncular. Juventus'ta, Benfica'da ve Real Madrid'de oynayan oyuncular var. Daha iyi oynayabilir mi? Oynayabilir. Arda değişikliğinin yegane sebebi maçı 1-0 bitirmekti." açıklamasında bulundu.

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