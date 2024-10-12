Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan yeni açıklama: Biz buradan çok daha iyi çıkacağız

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve kendini savundu. "Biz emekçi bir şirketiz" ifadelerini kullanan Akkaş, "Biz bugüne kendimiz gibi geldik. Biz buradan çok daha iyi çıkacağımıza eminiz. Çok daha iyi olacağız." dedi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellediğinde, Türkiye'de birçok şubesi olan Köfteci Yusuf da yer aldı.

Listede Köfteci Yusuf'un domuz eti saptanan 2 şubesine de yer verildi.

Bakanlığın sitesinde "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" bölümünde; merkezi Bursa'da bulunan "Köfteci Yusuf" isimli firmanın köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz eti tespit edildiği belirtildi.

İşletmenin sahibi Yusuf Akkaş son olarak YouTube'da açıklama videoları yayınlayamaya başladı.

"Bu ülkede yabancı firmalarla ortak olsam, yabancı bir firma olsam bu kadar kolay dokunamazlar. Siyasi ilişkilerim olsa o zaman da dokunamazlar. Birileri bizi çok güçlü gibi anlatıyor. Benim gücüm olsam numune de alınmazdı sonuçları böyle de çıkmazdı. Her şeye yapıştırılıyoruz. Ben 12 bin emekçimin emeklerini bırakıp gidebilecek birine benziyor muyum? Biz emekçi bir şirketiz. Bu zamana kadar bir sürü oyun oynadıkları insanlar çok kolay emeksiz para kazanmış olabilirler onların belini bükmüş olabilirler ama Allah'ın sevgili kuluna çattılar.

Şerden hayır doğacak güçlenerek çıkacağız. Beklememiz bile belki işimize yaradı. Biz devletin adaletine güveniyoruz.

Biz Tarım Bakanlığı'ndan önce duyuruyu yaptık. Lütfen herkes bu işi derinlemesine incelesin. Her yönü ile bakın. Bir sürü firmalar destek vermek istiyor. Biz bugüne kendimiz gibi geldik. Biz buradan çok daha iyi çıkacağımıza eminiz. Çok daha iyi olacağız."