BIST 8.876
DOLAR 34,27
EURO 37,50
ALTIN 2.928,22
HABER /  GÜNCEL

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan yeni açıklama: Biz buradan çok daha iyi çıkacağız

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan yeni açıklama: Biz buradan çok daha iyi çıkacağız

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve kendini savundu. "Biz emekçi bir şirketiz" ifadelerini kullanan Akkaş, "Biz bugüne kendimiz gibi geldik. Biz buradan çok daha iyi çıkacağımıza eminiz. Çok daha iyi olacağız." dedi.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellediğinde, Türkiye'de birçok şubesi olan Köfteci Yusuf da yer aldı.

 Listede Köfteci Yusuf'un domuz eti saptanan 2 şubesine de yer verildi. 

Bakanlığın sitesinde "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" bölümünde; merkezi Bursa'da bulunan "Köfteci Yusuf" isimli firmanın köfte ve dana eti döner ürünlerinde domuz eti tespit edildiği belirtildi.

İşletmenin sahibi Yusuf Akkaş son olarak YouTube'da açıklama videoları yayınlayamaya başladı.

"Bu ülkede yabancı firmalarla ortak olsam, yabancı bir firma olsam bu kadar kolay dokunamazlar. Siyasi ilişkilerim olsa o zaman da dokunamazlar. Birileri bizi çok güçlü gibi anlatıyor. Benim gücüm olsam numune de alınmazdı sonuçları böyle de çıkmazdı. Her şeye yapıştırılıyoruz. Ben 12 bin  emekçimin emeklerini bırakıp gidebilecek birine benziyor muyum? Biz emekçi bir şirketiz. Bu zamana kadar bir sürü oyun oynadıkları insanlar çok kolay emeksiz para kazanmış olabilirler onların belini bükmüş olabilirler ama Allah'ın sevgili kuluna çattılar.

Şerden hayır doğacak güçlenerek çıkacağız. Beklememiz bile belki işimize yaradı. Biz devletin adaletine güveniyoruz.

Biz Tarım Bakanlığı'ndan önce duyuruyu yaptık. Lütfen herkes bu işi derinlemesine incelesin. Her yönü ile bakın. Bir sürü firmalar destek vermek istiyor. Biz bugüne kendimiz gibi geldik. Biz buradan çok daha iyi çıkacağımıza eminiz. Çok daha iyi olacağız."

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den açıklama: Görüntüleri ben de seyrettim çok üzüldüm
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'den açıklama: Görüntüleri ben de seyrettim çok üzüldüm
IMF'den Türkiye değerlendirmesi: "Enflasyonun daha da düşmesi bekleniyor"
IMF'den Türkiye değerlendirmesi: "Enflasyonun daha da düşmesi bekleniyor"
Tekirdağ'da feci kaza! Öğretim üyesi ve doktor hayatını kaybetti
Tekirdağ'da feci kaza! Öğretim üyesi ve doktor hayatını kaybetti
Üniversite öğrencilerine uyarı: Banka hesaplarınızı kullandırmayın
Üniversite öğrencilerine uyarı: Banka hesaplarınızı kullandırmayın
Tel Aviv'de alarm verildi: İsrail'de peş peşe patlama sesleri!
Tel Aviv'de alarm verildi: İsrail'de peş peşe patlama sesleri!
Giresun'da askeri kamuflaj desenli 'mekik kelebeği' görüntülendi
Giresun'da askeri kamuflaj desenli 'mekik kelebeği' görüntülendi
Bakan Yerlikaya, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ailelerine başsağlığı diledi
Bakan Yerlikaya, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ailelerine başsağlığı diledi
Çin, Mars atmosferinde şarj edilebilen batarya geliştirildi
Çin, Mars atmosferinde şarj edilebilen batarya geliştirildi
Mourinho'ya olay sözler: 4 haftada kovulurdu
Mourinho'ya olay sözler: 4 haftada kovulurdu
A Milli Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti
A Milli Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto