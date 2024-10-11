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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'de yabancı VAR hakemlerinin yeniden görev yapıp yapmayacağıyla alakalı, “600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz?” dedi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam Karadağ ile oynayacağı müsabaka öncesi Samsunspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Yönetim kurulu üyeleri ile yapılan ziyarette Başkan Hacıosmanoğlu’nu, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım konuk etti.

Hacıosmanoğlu ve Yıldırım, birbirlerine Türkiye ve Samsunspor formaları hediye etti. Toplantıda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, önemli açıklamalarda da bulundu.

"EVLATLARIMIZA GÜVENMEYECEĞİZ DE YABANCIYA MI GÜVENECEĞİZ"

Başkan Hacıosmanoğlu, yabancı VAR hakemlerinin Süper Lig'de yeniden görev alıp almayacağıyla ilgili gelen soruya, “600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz?” cevabını verdi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım da kulüp olarak Türk futbolunun gelişmesi adına ellerinden gelen her desteği federasyona vereceklerini açıkladı.

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