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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belgrad'da önemli çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belgrad'da önemli çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere kapımız açıktır" açıklamasında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan başkenti Belgrad'da düzenlenen Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

İki ülke olarak kısa sürede çok önemli mesafe aldık. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı. Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımları her geçen gün artıyor. Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut. 842 firmamız Sırbistan'daki faaliyetlerini sürdürürken, fabrikalarımız 20'nin üzerinde, Sırbistan ekonomisine güvenimiz tamdır.

Ortak basın toplantımızda da ifade ettiğim gibi. Ortak savunma iş birliğimizi çok önemli buluyorum. Sayın dostumun Türkiye'ye, Türkiye ile ilişkilere önem verdiğini ben çok iyi biliyorum. Sizlere şunu açık ve net söylemek isterim. Bu süreçte üzerimize düşen görevi yapmaya her zaman hazırız. Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere kapımız açıktır. İş formumuzun ülkelerimizin önünde yeni kapılar açmaya yeni projelere vesile olmasını diliyorum. İştirakiniz ve coşkunuz için her birinize teşekkür ediyorum. 

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