Murat Kurum: 'İstanbul'u deprem riskinden kurtaracağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Başakşehir'de anahtar teslim töreninde konuştu. Bakan Kurum, İstanbul'un 39 ilçesinde 180 bin konutun yenilendiğini açıklandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Başakşehir'de anahtar teslim töreninde konuştu.

Bakan Kurum özetle şunları söyledi:

''Biz, bugüne kadar tutamayacağımız hiçbir söz vermedik. Seçim meydanlarında milletimizle buluştuğumuz anlarda milletimize ne söz verdiysek, hep o sözlerin arkasında durduk.11 ili göreve geldiğimden itibaren karış karış geziyorum. Milletimizle elele verip deprem bölgesini yeniliyoruz. İstanbul'da da 1.5 milyon liralık desteği vatandaşımıza vermeye devam ediyoruz.

Yarısı Bizden" kampanyamızı güncelliyoruz. İstanbul'u deprem riskinden kurtaracağız. Depreme hazırlığı sadece sağlıksız yapıların yenilenmesi olarak görmüyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinde devam eden yatırım ve projelerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 12 yıl önce başlattığımız kentsel dönüşüm seferberliğinde, İstanbul'un 963 mahallesinde tam 905 bin konutumuzu, evimizi, işyerimizi azimle gayretle dönüştürdük.

Vatandaşımız dönüşümden en güzel şekilde faydalansın diye yeni bir adım daha atıyoruz. Alan bazlı büyük dönüşümlerde vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa bakanlık olarak devreye gireceğiz.''