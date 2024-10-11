BIST 9.034
DOLAR 34,29
EURO 37,49
ALTIN 2.912,30
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin davada mütalaa verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Selde yıkılan tesiste 6 kişinin ölmesine ilişkin davada mütalaa verildi

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen selde yıkılan ve ruhsatsız işletildiği tespit edilen kamp alanında 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, işletmecinin de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı duruşmada mütalaa verildi.

Abone ol

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan yargılanan tutuklu sanık Bülent B. katıldı. Tutuksuz sanıklar B.G, C.A. ve S.U, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler Safiye Yaşa, Merve Sude Yaşa, Kadir Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Hüseyin Duman, Emine Solmaz ve Çiçek Dinç ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaa verdi.

Mütalaada sanıkların maktul Ahmet Baki Şimşek, Mihriban Bağışlar, Rahile Şimşek, Selman Bağışlar, Suna Duman ve Ümit Solmaz'a karşı ayrı ayrı "olası kast ile öldürme" suçundan müşteki Kerem Şimşek, Hüseyin Duman ve Mila Duman'a yönelik "olası kast ile yaralama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanık Bülent B, savunmasında, mütalaayı reddederek bilinçli ya da bilinçsiz kimsenin ölümüne veya yaralanmasına neden olmadığını ileri sürdü.

Savcılık mütalaasında afete hiç yer verilmediğini belirten Bülent B. suçsuz olduğunu iddia etti. Diğer sanık ve müştekiler de savunmada bulundu.

Bir süre ara verilen duruşmada, sanık Bülent B'nin tutuklu halinin devamına, diğer sanıklar B.G, C.A. ve S.U'nun da adli kontrol hükümlerinin devamına karar verildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde, 5 Eylül 2023'te meydana gelen selde, tesiste konaklayan Rahile ve Ahmet Baki Şimşek ile Suna Duman, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar hayatını kaybetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yalı Çapkını'nın senaryosu ifşa oldu! Gülseren Budayıcıoğlu her şeyi anlattı
Yalı Çapkını'nın senaryosu ifşa oldu! Gülseren Budayıcıoğlu her şeyi anlattı
Esenler'de eşini öldürüp polisi aradı söylediği pes dedirtti
Esenler'de eşini öldürüp polisi aradı söylediği pes dedirtti
9 yaşındaki Ekin'in akıllara durgunluk veren ölümü!
9 yaşındaki Ekin'in akıllara durgunluk veren ölümü!
YÖK üniversitelileri “Gelecek hesaplarınızı yakmayın” diyerek uyardı!
YÖK üniversitelileri “Gelecek hesaplarınızı yakmayın” diyerek uyardı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye'deki yabancı sayısını açıkladı
Ergün Atalay'dan emekli maaşı farklarıyla ilgili hükümete çağrı
Ergün Atalay'dan emekli maaşı farklarıyla ilgili hükümete çağrı
Cuma hutbesinde "kötülüğe iyilikle engel olalım" vurgusu yapıldı
Cuma hutbesinde "kötülüğe iyilikle engel olalım" vurgusu yapıldı
Vucic'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler! "Türkiye'nin görünüşünü değiştirdi"
Vucic'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler! "Türkiye'nin görünüşünü değiştirdi"
Adnan Oktar suç örgütünün "güncel yapılanması" davasında ara karar
Adnan Oktar suç örgütünün "güncel yapılanması" davasında ara karar
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi!
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi!
İsrail bir kez daha Lübnan'daki BM Barış Gücü üssüne ateş açtı:
İsrail bir kez daha Lübnan'daki BM Barış Gücü üssüne ateş açtı:
DenizBank'a Global Banking & Markets'ten 4 kategoride ödül
DenizBank'a Global Banking & Markets'ten 4 kategoride ödül