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İsrail bir kez daha Lübnan'daki BM Barış Gücü üssüne ateş açtı:

İsrail bir kez daha Lübnan'daki BM Barış Gücü üssüne ateş açtı:

İsrail güçleri, bir kez daha Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerine ateş açtı. Saldırıda iki BM askeri yaralandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres saldırının “kabul edilemez” olduğunu söyledi. Lübnan Başbakanı Necip Mikati de saldırıyı "suç" olarak nitelendirdi.

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İsrail bir kez daha Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerini hedef aldı.

Bir Birleşmiş Milletler kaynağı, İsrail güçlerinin bir kez daha Lübnan'ın güneyinde yer alan Nakura'daki ana üssünde bulunan BM Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait bir gözlem noktasına ateş açtığını duyurdu.

Saldırıda iki kişinin yaraladığı açıklandı

Kaynak, İsrail güçlerinin dün ateş açtıkları bir başka UNIFIL mevzisinin çevresini de ihlal ettiklerini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres saldırının “kabul edilemez” olduğunu söyledi ve tekrarlanmaması konusunda uyardı.

Guterres, “Yaralanan barış gücü askerleriyle dayanışma içinde olan ve İsrail'e bu olayın kabul edilemez olduğunu ve tekrarlanamayacağını çok net bir şekilde söyleyen pek çok taraftan doğal olarak bir tepki geldi" açıklamasını yaptı.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati de saldırıyı "suç" olarak nitelendirdi.

Mikati ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Lübnan'da ateşkes sağlanması çabalarını görüştüğünü bildirdi.

İsrail güçleri bugün Lübnan'ın güneyindeki Nakura'da, UNIFIL'e ait bir gözlem noktasına ateş açarak iki Birleşmiş Milletler askerini yaraladı.

İsrail askerleri dün de bir başka UNIFIL mevzisine ateş açmış, iki kişi yaralanmıştı.

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