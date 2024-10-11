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Kayıp Rojin'le ilgili yeni gelişme! Dün başörtüsü bulunmuştu bugün de...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayıp Rojin'le ilgili yeni gelişme! Dün başörtüsü bulunmuştu bugün de...

Van'da kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları 14'üncü gününde de devam ediyor. Bugün de göle yakın yerleşim yerlerinde çalışmalarını sürdüren ekiplerce Bardakçı Mahallesi yakınlarında bir kıyafet bulundu.

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Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Daha önce sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'in bulunması için Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, su altı görüntüleme cihazından da yararlanarak Van Gölü'nde çalışma yürütüyor.

Kıyıdaki ekipler de Diyarbakır ve Erzurum'dan getirilen özel eğitimli dedektör ve kadavra köpeklerinin de dahil edildiği çalışmalarda, sahile yakın yerleşim yerlerini, metruk yapıları ve sazlık alanları sürekli kontrol ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın dün sosyal medya hesabından Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğunu açıkladığı bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, kayıp kızı bulmak için çaba gösteriyor.

Bugün de göle yakın yerleşim yerlerinde çalışmalarını sürdüren ekiplerce Bardakçı Mahallesi yakınlarında bir kıyafet bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, kontrollerinin ardından kıyafeti muhafaza altına aldı.

Kabaiş'in ailesi ve yakınları ise aramanın yapıldığı bölgede beklemeye devam ediyor.

van
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