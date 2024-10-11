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İran olası İsrail saldırıyla ilgili Arap ülkelerini tehdit etti iddiası

İran olası İsrail saldırıyla ilgili Arap ülkelerini tehdit etti iddiası

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre, İran, İsrail'in yapacağını duyurduğu misilleme saldırısında, askeri altyapılarını ya da hava sahalarını kullandıracak Orta Doğu'daki ABD müttefiki ülkeleri hedef almakla tehdit etti.

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WSJ'ye konuşan Arap yetkililer, Tahran yönetiminin diplomatik kanallar aracılığıyla, potansiyel misilleme saldırısını topraklarının ve hava sahalarının kullanılmasına izin vererek kolaylaştıracak herhangi bir Arap devletine karşılık vereceği uyarısında bulunduğunu aktardı.

İran'ın tehdit ettiği öne sürülen ülkeler arasında ABD'nin askeri üslerinin bulunduğu Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'ın bulunduğunu belirten yetkililerin aktardığına göre, bu devletler, Biden yönetimine askeri altyapılarının ya da hava sahalarının ABD ya da İsrail tarafından İran'a karşı bir saldırıda kullanılmasını istemediklerini iletti.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi ise İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a ne şekilde karşılık vereceği hususunda halen net karar vermediğini belirterek İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere yönelik olası saldırısını desteklemediğini kaydetmişti.

Biden, İsrail'in "orantılı şekilde" karşılık vermesi gerektiğine inandığını dile getirmişti.

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