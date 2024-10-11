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Fenerbahçe stadının ismi değişiyor: Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı geride bırakacak

Fenerbahçe stadının ismi değişiyor: Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı geride bırakacak

Stat isim sponsorluğu 2025'te sona erecek Fenerbahçe'de yeni sponsor arayışları başladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 10 senelik bir anlaşmayla stat isim sponsorluğundan rekor bir gelir hedefliyor.

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Fenerbahçe'nin Ülker ile olan stat isim sponsorluğu anlaşması 2025'te sona erecek. Ülker'in yeni bir teklif vermeyi düşünmediği belirtilirken Ali Koç'un hedefi Fenerbahçe'nin kasasına rekor bir gelir koymak.

Sözcü'de yer alan habere göre, stat isim sponsorluğu için uluslararası şirketlerle de masaya oturan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 10 yıllık bir anlaşma planlıyor.

Koç'un bu anlaşmadan beklediği toplam sponsorluk geliri ise 100 milyon dolar.

Ülker, 2015'te Aziz Yıldırım döneminde 10 yıl süreyle 90 milyon dolar karşılığında stadın isim hakkını almıştı.

Ali Koç söz konusu rakama anlaşmayı yapabilirse, Aziz Yıldırım döneminde imzalanan rakamdan daha yüksek bir parayı kulübün kasasına koyacak.

Fenerbahçe, Ülker ile anlaşma imzaladığında dolar kuru 2.6 TL seviyesindeydi.

Haberde Aziz Yıldırım ve yönetiminin bu parayı bir miktar kesintiyle o dönem peşin aldığı belirtildi.

Mevcut yönetimin 100 milyon dolarlık anlaşmayı yapıp parayı peşin alması durumunda ise günlük kurla kasaya 3.4 milyar TL girmiş olacak.

Bu rakam Fenerbahçe'nin 12 milyar TL seviyesindeki borcunun dörtte biri anlamına geliyor.

Kaynak: Sözcü

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