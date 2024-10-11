Ali Erbaş kazandığı tazminatları nereye harcadığını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şimdiye kadar 3 bin kişiye hakaret davası açtığını söyledi. Erbaş, kazandığı tazminatları da Filistin’e, Gazze’ye gönderdiğini ifade etti.

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TV100’den Hacı Yakışıklı’ya konuşan Erbaş, bir dönem ortaya atılan Arapça bilmediği iddialarına da yanıt verdi.

Erbaş bu gündemle ilgili “Elbette Arapça’yı konuşuyorum ve anlıyorum. Ben Arapça hocalığı yaptım. İstanbul’da yıllarca Arapça öğretmenliği yaptım” dedi.

Erbaş Londra’da evi olduğu iddiasını da yalanladı; “Türkiye dışında evim yok. Tek evim var. Kooperatiften aldığım Adapazarı’ndaki evim dışında evim yok. Köyümde baba evi var, ama bana ait köyde de evim yok” diye konuştu.

Erbaş şimdiye kadar 3 bin hakaret davası açtığını belirterek, “Tazminatları Filistin’e, Gazze’ye gönderiyorum. Tamamını gönderdim” dedi.