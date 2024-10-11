Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş ilk kez konuştu: Ben bir garip kuşum!

Bakanlığın taklit ve tağşiş listesine eklediği Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, ilk kez konuştu. Akkaş, "Ben garip bir kuşum, yanımda çalışan 12 bin kişinin yüzlerine kara leke sürdürmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin popüler restoran zinciri Köfteci Yusuf, ürünlerinde domuz eti kullanıldığı yönündeki iddiaları reddederken bakanlık ise, daha önce ismini açıklamadığı Köfteci Yusuf'u taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine ekledi. Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, Sözcü'ye konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yusuf Akkaş: "Böyle bir şey yapmaya kalkışsanız bile yapamazsınız"

Yusuf Akkaş, "Başıma ne getirildiğini bilmiyorum. Olayı adalete bildirdim, benim siyasi gücüm yok, işimde ekmeğimde olan biriyim. Yurt genelinde 280 iş yerimiz var. Yanımda 12 bin kişi çalışıyor. 700'ü aşkın gıda mühendisi ve veteriner var. Bunların arasında böyle bir şey yapmaya kalkışsanız bile yapamazsınız." dedi

"Ben garip bir kuşum"

"Ben garip bir kuşum, yanımda çalışan 12 bin kişinin yüzlerine kara leke sürdürmeyeceğim" diyen Yusuf Akkaş, "Bu olayın en kısa zamanda aydınlanması için elimden gelen çabayı göstereceğim. Kötüler iyilerden daha zeki, iyiler sonuçta her zaman kazanır." ifadelerini kullandı.