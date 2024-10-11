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ABD Bağdat büyükelçisinden Irak'ta Şiiilerin dini liderini hedef listesinde göstermesine itiraz

ABD Bağdat büyükelçisinden Irak'ta Şiiilerin dini liderini hedef listesinde göstermesine itiraz

ABD Bağdat Büyükelçisi Alina L.Romanowksi, İsrail basının Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani'yi hedef listesinde göstermesini reddederek, Sistani'nin uluslararası toplumun saygı duyduğu, önde gelen bir dini şahsiyet olduğunu belirtti.

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Romanowksi, İsrail'deki Kanal 14 televizyonunun Sistani'nin posterini yayınlayarak İsrail'in hedef listesinde yer aldığı iddiasına ilişkin sosyal medya X hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"Büyük Ayetullah es-Sistani, uluslararası toplumun saygı duyduğu, önde gelen bir dini şahsiyettir ve bölgede barışın korunmasında kararlı ve etkili bir sestir." diyen Romanowksi, "Makamlarının (Sistani) herhangi bir şekilde hedef alınmasını reddediyoruz. ABD, bölgede barışı teşvik eden çabaları desteklemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi de dün, ülkedeki en büyük dini mercinin statüsüne yönelik her türlü ihlali şiddetle kınadıklarını açıklamıştı.

Avvadi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ile uluslararası taraflara çağrı yaparak, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bu eylemin kınanmasını ismişti.

Irak'ta siyasi çevreler de Sistani'nin hedef gösterilmesine tepki göstermişti.

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