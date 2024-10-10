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İsrail'den Beyrut'un merkezine bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var...

İsrail'den Beyrut'un merkezine bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var...

İsrail, Beyrut'un Ras al-Nabaa ve Basta mahallelerini bombalayarak büyük bir binayı tamamen yıktı. İlk bilgilere göre, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

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İşgalci İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki Ras al-Nabaa ve Basta mahallelerini bombaladı. Saldırılarda, sivillerin yaşadığı benzersiz mimariye sahip büyük bir bina tamamen yıkıldı. 

Şiddetli patlamanın sesinin şehrin genelinde yankılandığı bildirildi. Gelen ilk bilgilere göre, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

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