İsrail'den Beyrut'un merkezine bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var...

İsrail, Beyrut'un Ras al-Nabaa ve Basta mahallelerini bombalayarak büyük bir binayı tamamen yıktı. İlk bilgilere göre, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.Abone ol
İşgalci İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki Ras al-Nabaa ve Basta mahallelerini bombaladı. Saldırılarda, sivillerin yaşadığı benzersiz mimariye sahip büyük bir bina tamamen yıkıldı.
Şiddetli patlamanın sesinin şehrin genelinde yankılandığı bildirildi. Gelen ilk bilgilere göre, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.