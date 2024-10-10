80 milyon euroluk yeni İHA siparişi!

Bayraktar TB2 ve HÜRKUŞ gibi Türk savunma teknolojilerine talip olan Nijer, 80 milyon euroluk yeni bir sipariş verdi. Nijer'in 80 milyon euro bedelle 5 adet Türk İHA'sı satın almak istediği iddia edildi.

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Uluslararası arenada savunma sanayisi ürünleri rağbet gören Türkiye, Nijer'e Türk İHA'sı edecek. Fransa merkezli haber sitesi Africa Intelligence, Nijer'in 80 milyon avro bedelle 5 adet Türk İHA'sı alacağını ileri sürdü.

AFRİKA ÜLKELERİNDE TERCİH TÜRK İHA'LARI

Savunma sanayii ürünleri ile küresel pazarda dikkat çeken Türkiye, askeri teknoloji ihracatında bir başarıya daha imza attı. Africa Intelligence adlı haber sitesi, Nijer'in Türkiye'den İHA satın alacağını iddia etti. Kaynağını Nijer Başkanlık Muhafızı AbdourahAmane Tchiani'ye dayandıran Africa Intelligence haberinde Nijer'in Türkiye'den 80 milyon avroluk İHA siparişi verdiğini yazdı.

"Nijer, beş Türk askeri İHA'sı için 80 milyon avroluk sipariş verdi" başlığını atan medya kuruluşu, "Abdourahamane Tchiani'nin yönetimi, Türk drone üreticisi Lentatek'ten benzeri görülmemiş bir satın alma işlemini sonuçlandırmak üzere." ifadelerini kullandı.

HÜRKUŞ'A DA TALİP OLMUŞLARDI

Nijer'in Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), hafif taarruz uçağı HÜRKUŞ'a da talip olduğu biliniyor. 2022 yılında bir TUSAŞ yetkilisi, Nijer ile 2, Çad ile 3 uçak için sözleşmeleri olduğunu söylemişti. O dönemde uçakların teslimatı için çalıştıklarını belirten TUSAŞ yetkilisi , "Nijer uçaklarını bu yılın sonunda, Çad uçaklarını ise gelecek yılın ilk çeyreğinde teslim edeceğiz" dedi.

Ayrıca Nijer'in Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA, HÜRKUŞ ve muhtelif zırhlı araçları tedarik ettiği biliniyor.

"TÜRKİYE SİHA VE İHA İHRACATIYLA AFRİKA'DA NÜFUZUNU ARTIYOR"

Geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı analizde Türkiye'nin Afrika kıtasında SİHA ve İHA ihracatıyla nüfuzunu artırdığını söyleyen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Orhan Karaoğlu, "Türkiye, Afrika'da giderek büyüyen bir açılım süreci başlattı. Libya'daki konumu ve Somali'deki büyük ölçekli yatırımları da bu açılımların bir parçası. Bugün Türkiye, kıtadaki güvenliğe ilişkin erişim alanını artırıyor ve Afrika devletlerinin terörle mücadele faaliyetlerini güçlendiriyor. Nijerya, Moritanya ve Nijer'e insani yardımlar yapılırken Tunus ve Fas gibi Kuzey Afrika ülkeleriyle yeni silah anlaşmaları imzalanıyor. Türk dış politikası stratejisi Afrika'da, siyaseti, güvenliği ve ekonomiyi güçlendirecek şekilde ilerliyor." dedi.

PETROL VE MADEN İŞBİRLİĞİ

11 Eylül'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer'de 2020'den beri devam eden bir altın madeni faaliyeti olduğunun bilgisini paylaşarak, "Orada devletimize ait bir şirketimiz var. Nijer'de madencilik alanında da farklı sahalarla ilgili bir anlaşma imzaladık. Petrol ve madenlerle ilgili Nijer'de yakın zamanda daha aktif bir şekilde olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.